Conozca los detalles de la toma de posesión de Gustavo Petro este #7Ag  

En medio de una gran expectativa por lo que serán sus acciones futuras y sus políticas, este domingo 7 de agosto, tendrá lugar en Bogotá, la toma de posesión de Gustavo Petro, electo como nuevo presidente de Colombia en la segunda vuelta del 19 de junio.

¿Quiénes están invitados al acto en el que Iván Duque entregará el mando? De los jefes de Estado están confirmados el presidente de Chile, Gabriel Boric; de Ecuador, Guillermo Lasso; República Dominicana, Luis Abinader; Bolivia, Luis Arce; Paraguay, Mario Abdo Benítez; el de Panamá, Laurentino Cortizo; la de Honduras, Xiomara Castro; además del de Costa Rica, Rodrigo Chaves y el de Argentina, Alberto Fernández.

Por México asistirá la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller; por Perú, la vicepresidenta Dina Boluarte (Pedro Castillo no obtuvo autorización del Congreso para salir del país). por Uruguay, la vicepresidenta, Beatriz Argimón y el también vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

También fue invitado el rey Felipe VI, de España y el jefe de Gobierno de Curazao, Bernard Whiteman. Igualmente asistirá una delegación del gobierno de Curazao, además de los cancilleres de Cuba, Portugal y Serbia. En representación del Reino Unido, Japón y Corea del Sur, acudirán parlamentarios.

Asimismo, miembros de organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), Comunidad Andina de Naciones (CAN), Secretaría General Iberoamericana y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Evento popular

De acuerdo con medios internacionales se tiene prevista la concurrencia de más de 100.000 personas como público general y 1.000 artistas de diversas regiones del país, al evento que iniciará a las 3:00 p.m hora de Colombia, en la plaza Bolívar bogotana.

“Al evento de la capital está invitada toda la población”, se lee en el comunicado oficial del evento. El presidente electo ratificó la invitación en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Mañana las y los espero en el centro de Bogotá. Que el 7 de agosto sea una gran fiesta popular. pic.twitter.com/0p6DYnPoSK — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 6, 2022

La coordinadora de comunicaciones de la ceremonia, Marisol Rojas, dijo en una entrevista con la estación colombiana Blu Radio que el presupuesto asignado por la presidencia actual para la ceremonia es 2.400 millones de dólares con impuestos. Destacó que los artistas invitados, entre ellos la agrupación Aterciopelados, serán distribuidos en seis tarimas y no cobrarán por sus actuaciones.

«Olvídense de la transmisión de mando a la que estamos acostumbrados, esta va a ser diferente, va a estar llena de muchos símbolos. Va a ser algo muy especial no solo para los medios de comunicación, sino para la ciudadanía porque va a ser una transmisión para todos los colombianos», dijo Rojas, citada por la agencia EFE.

Maduro no va

Ante el deseo del presidente electo de que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, asistiera a la toma de posesión, se impuso la negativa de Duque.

«No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela. Mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como mandatario de Venezuela al territorio colombiano», advirtió el aún mandatario hace un mes.

Petro dijo respetar la posición del actual gobierno, pero para continuar con la polémica, un ciudadano, Juan Luis Castellanos, presentó una tutela ante el Consejo de Estado de Colombia para que se permitiera la asistencia de Maduro. El recurso judicial fue admitido el pasado 21 de julio para su evaluación, pero todo indica que la decisión no llegará a tiempo.

Desde el Fuerte Militar de Tolemaida saludamos a las tropas de nuestro @COL_EJERCITO. Nos dirigimos por última vez, como Comandante Supremo de las Fuerzas, para expresarles nuestro agradecimiento por su entrega, patriotismo y defensa de la Carta Política. #DíaDelEjército pic.twitter.com/iZCepPVxvy — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 6, 2022

Pese a que no ha sido invitado, funcionarios venezolanos han sostenido que de todas maneras no es «prudente» por razones de seguridad, que Maduro vaya a la toma de posesión de Petro. Tanto el gobernante como el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello han alertado que la gestión de Duque «prepara atentados terroristas» antes de abandonar el poder.

Previo a la llegada del izquierdista a la Casa de Nariño, representantes del gobierno entrante de Colombia y de Venezuela se reunieron en el estado Táchira, donde acordaron una agenda conjunta para el restablecimiento progresivo de las relaciones diplomáticas, rotas en 2019, y la reactivación de la zona fronteriza entre ambos países.