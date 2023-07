Deseo de un cambio y derecho a elegir: razones de venezolanos en el exterior para votar en primarias

El proceso de registro para los venezolanos que deseen participar en las primarias de la oposición para elegir al candidato presidencial en el extranjero, cierra el próximo 9 de julio, con una prórroga de 48 horas incluida.

De acuerdo con el coordinador de la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior de la Comisión Nacional de Primaria, Ismael Pérez Vigil, hasta el 3 de julio, 75.000 venezolanos fuera del país, con el requisito de estar inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) han podido registrarse en la página http://primariaexteriorve.com para actualizar sus datos de residencia, con éxito. Esperan que otros 25.000 logren completar la inscripción (registro incompleto por algún inconveniente).

«Para algunos a quienes estas cifras les lucen pequeñas en comparación con el número de inmigrantes venezolanos, hay que resaltarles que es una cifra, que no solo está en los parámetros de este tipo de actividad, sino que además, en tan solo 20 días supera el Registro Electoral (RE) oficial del CNE, que no llega a 108 mil inscritos», justificó el politólogo en un artículo de opinión publicado en el portal Analítica.

Resaltó que dicho registro del CNE, desde la última elección primaria de la oposición realizada en 2012 y en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013, era de 101 mil electores; con un incremento de menos de 7.000 personas en una década.

«Tengo derecho a escoger»

Se estima que cerca de 5 millones de venezolanos en el exterior tienen edad para votar. Sin embargo, solo 3 millones podrían participar en la primaria para elegir al candidato presidencial opositor porque son los que están inscritos en el CNE dentro y fuera de Venezuela, único requisito para participar en la consulta del 22 de octubre. Habrá puntos de votación en 81 ciudades en 31 países.

Marina Linares de 60 años, tiene 5 años en Montevideo, Uruguay, a donde llegó para «escapar» de la crisis económica y social en Venezuela. Completó su registro para votar en las primarias con éxito y aseguró que el proceso «es práctico y cómodo» porque no le tomó más de 4 minutos hacerlo.

«Mis razones para participar en las primarias es que estoy convencida de que como venezolana tengo también derecho a escoger, tengo derecho a votar por la persona que creo puede dirigir bien el país (…) Yo no estoy allá pero tengo a mi familia y sé que no la están pasando bien, ningún presidente tiene derecho a hacer lo que ese señor (Nicolás Maduro) está haciendo», declaró a Efecto Cocuyo.

Expresó preocupación por los candidatos inhabilitados por la Contraloría General de la República pero aún así está decidida a participar en las primarias.

«Yo fui chavista hasta el último momento, comulgué con los proyectos sociales que tenía el presidente Chávez pero no con la locura que tiene este señor que a los últimos que toma en cuenta es a los venezolanos, no es justo. Fui la representante de un Consejo Comunal, llevaba el manejo del CLAP en el sector y luché mucho, pero Dios me puso en la situación de estar aquí pero con deseos de estar en mi país al que amo», agregó.

¡Venezolano en el exterior!

La Comisión Nacional de Primaria extendió, hasta el domingo 9 de julio, el lapso de actualización de datos para votar en el exterior.

Ingresa a https://t.co/VMcou6bM7F, asegura tu participación y comparte este mensaje.

¡Qué no falte nadie el #22-Oct! pic.twitter.com/mwARKysl9l — Ismael Perez Vigil (@Ismael_Perez) July 4, 2023

«Soñamos con un cambio»

Aimet Lastra de 46 años en Santiago de Chile también consideró fácil y rápido el proceso de registro para votar en las primarias. Afirmó estar movida por el deseo de cambio y la esperanza de que Venezuela se recupere.

El mensaje que reciben los electores al actualizar sus datos

«Para que mis hijos la disfruten porque no han podido, porque tuvimos que huir de ese gobierno. Tengo cinco años luchando, sacrificando, soñando con ver al país mejor, con poder ver mejor a mi familia», dijo.

Chile es el país que lidera la lista de venezolanos registrados en el exterior para votar en las primarias con 13.948 aceptados, de los cuales 11.031 están ubicados en Santiago de Chile. El segundo país con más registrados, de acuerdo con el reporte de la Comisión de Primarias de fecha 29 de junio, es Colombia con 8.423 y el tercero Estados Unidos con 7.671.

Juan Francisco Pérez vive en Bogotá con esposa y dos hijos desde hace 5 años. Este 6 de julio se registró en la página para votar en las primarias porque quiere «cambio de gobierno en Venezuela».

«Por una Venezuela libre y un país que este llenó de oportunidades. No será fácil pero participar será nuestro aporte», expresó.

Desde Portugal, Uruguay y España otros venezolanos aseguraron que harían el registro antes del cierre del 9 de julio. El proceso de registro fue activado el pasado 7 de junio, por lo que duró un mes y dos días.

¿Qué dicen los que no se inscribieron?

Otros venezolanos en el exterior consultados por Efecto Cocuyo, por ejemplo en España, manifestaron desconocer que pueden participar en las primarias si se registran, otros no mostraron interés en votar porque «es más de lo mismo», mientras que en otros países como Colombia, un connacional de Bogotá, expresó que el proceso no ha tenido la sufiente promoción para que la gente se anime. Esto pese a que en algunas ciudades como la capital colombiana y Córdoba, Argentina, ha habido voluntarios con jornadas informativas en las calles.

Otro venezolano en Chile que tomó la decisión de no votar en las primarias, incluso expresó temor por poner sus datos en la página habilitada por la Comisión de Primarias.

«Al final es una base de datos que está en algún lado y se puede exportar con los accesos necesarios. La cosa es que tengo varios trámites que resolver que dependen del Estado y no quiero complicaciones», dijo a Efecto Cocuyo y solicitó que se omitiera su nombre.