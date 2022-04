Los sindicalistas Rubén González y José Patines fueron excluidos de la mesa de negociación tripartita que instaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país.

Los dirigentes fueron acreditados por la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (Codesa), pero no les permitieron el ingreso por razones políticas, según denuncian el coordinador de la Coalición Sindical, Carlos Salazar, y el propio Patines a Efecto Cocuyo.

Salazar informó que también fueron excluidos los representantes de la Central Única de Trabajadores de Venezuela (Cutv).

Están presentes: Emilio Negrín por la Federación de Trabajadores Tribunalicios; Caridad Rondón, encargada de la Codesa y representante del sector bancario nacional; José Marcano del sindicato del ministerio de Tierras; y Carlos López de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Además de Fedecámaras.

“El gobierno pretende seleccionar con quien quiere discutir, en la cara de la OIT sigue trasgrediendo los derechos laborales y mantiene la conducta represiva. No queremos que la OIT realice actos complementarios con el gobierno, sino que ejerza una labor fiscalizadora sobre el cumplimiento de los convenios que han sido violados”, manifestó Salazar.

La Comisión de Encuesta que visitó Venezuela en 2019 concluyó que se violaban los convenios números 26 (fijación de los salarios mínimos), 87 (libertad sindical y protección del derecho de asociación) y 144 (consulta tripartita) en la legislación y en la práctica.

«La Comisión recabó abundante documentación, testimonios orales y pruebas que denuncian la existencia en la República Bolivariana de Venezuela de un ambiente de hostilidad, injerencia y exclusión del diálogo social a organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al Gobierno y a sus dirigentes y afiliados», señala el informe.

Excluidos de la lista

Patines explicó que fueron invitados por Codesa, en representación de la Coalición Nacional de Trabajadores, y que sus nombres se enviaron al ministerio del Trabajo para que fueran incluidos en la lista de acreditados.

Sin embargo, este lunes 25 de abril, cuando asistió junto a Rubén González al lugar de las conversaciones, que se llevan a cabo en un hotel ubicado al este de la capital, no se les permitió el acceso.

“Las reuniones empezaron el domingo, nosotros asistimos y estuvimos todo el día, con la compañera Caridad Rondón. Ayer lunes teníamos que estar a las 9:00 a.m. para hacernos una PCR (para descartar el contagio de COVID-19), llegamos y nos chequearon en una lista y nos pidieron esperar, pero a las 9:00 a.m., cuando teníamos que hacernos la prueba para ingresar nos dijeron que no estamos en la lista”, contó.

El sindicalista precisó que pidieron hablar con el organizador para denunciar lo que estaba sucediendo, pero ya habían sido excluidos.

“No aparecemos en la lista porque somos incómodos, porque Rubén González ha estado preso dos veces por pelear por los derechos laborales y a mí porque en el acto protocolar iba a estar el canciller Félix Plasencia, quien le dijo a la OIT, cuando era vicecanciller, que el sindicato de la Cancillería seguía en sus puestos de trabajo cuando nos habían botado”, dijo.

Patines reiteró que fue despedido por oponerse a la aplicación del memorándum 2792 que asegura atenta contra las contrataciones colectivas.

Codesa elevó una nota de protesta a la comisión de alto nivel de la OIT tras lo sucedido.