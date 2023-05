La candidata Delsa Solórzano reiteró, el sábado 20 de mayo, que su partido Encuentro Ciudadano considera vital que se garantice la confiabilidad de la identidad de los electores en la primaria del próximo 22 de octubre.

La dirigente recordó que el referendo revocatorio de 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez se produjo la llamada lista Tascón. “Es decir, que el proceso sea manual no garantiza la confiabilidad de los datos”, declaró en un acto político que tuvo lugar en la terraza del Colegio de Ingenieros de Caracas.

Agregó que en la elección primaria de 2012, proceso en el que participaron varios de los actuales candidatos, los votos los contó la expresidenta del CNE, Tibisay Lucena: «Había igualmente una comisión de primaria independiente, pero el conteo de los votos estaba en manos de un CNE en el que no confiamos y a pesar de ello no se filtró la data del elector».

Datos de los electores

Expertos ,como el magister en ciencias de la computación Robinson Rivas, aseguran que la identidad de los electores en la primaria puede resguardarse incluso usando las máquinas captahuellas del CNE.

«Para Encuentro Ciudadano es vital que se respeten los nombres de todos los venezolanos que participen en el proceso», declaró la opositora.

Solórzano aplaudió el trabajo de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria (CNP). «Se trata de hombres y mujeres ejemplares, honestos, que han puesto su nombre para una tarea nada sencilla y a quienes el país les agradece».

«Hacemos un llamado a la CNP para que anuncie de inmediato cuales son los mecanismos para resguardar la identidad de los electores», reseñó.

Solórzano encabezó un encuentro con las cabezas de los núcleos ciudadanos, que según su partido suman unas 700 personas, encargados de conformar los testigos y miembros de mesa para cuidar los votos el próximo 22 de octubre.

La dirigente adelantó que presentará, en las próximas semanas, su plan de gobierno en el que trabajan destacados venezolanos. «Para mí la conducción de Venezuela no es un capricho, me he preparado duro y sé cómo sacar al país de esta crisis», concluyó.