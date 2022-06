El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, se encontrará con el representante de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, en Oslo, Noruega.

El ministerio de relaciones exteriores de Noruega informó que los políticos venezolanos asistirán al Foro de Oslo que estará centrado en la mediación de conflictos y los procesos de paz y se realizará este 21 y 22 de junio.

