La Comisión Delegada Legislativa, presidida por Juan Guaidó, se pronunció en respaldo a la extensión del mandato de la Misión Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que continué documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Los diputados de 2015, reunidos en sesión vía Zoom, advirtieron que los crímenes de lesa humanidad no han cesado en el país por ser una «política de Estado» bajo el gobierno de Nicolás Maduro en contra de la disidencia política.

«Este Parlamento no solo respalda la continuidad de la Misión sino la búsqueda de la justicia», expresó Guaidó este martes 27 de septiembre.

La Misión Independiente de la ONU presentó este 26 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un tercer informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, aunque una semana antes hizo público el documento en una rueda de prensa.

En esta oportunidad se alude a delitos cometidos tanto por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se identifica además una cadena de mando que supuestamente ordenó crímenes como la tortura y que llega hasta el mismo gobernante Maduro.

«Órdenes directas de Maduro»

«La Misión debe recibir el apoyo de esta AN para que se prorrogue este mandato por dos años más porque la situación no ha cambiado y que incluso se cree una misión que profundice aún más y que sus actuaciones sean más contundentes», planteó igualmente el diputado por Acción Democrática (AD), Williams Dávila.

El exgobernador de Mérida destacó que de acuerdo con la Comisión de Justicia y Paz de la AN de 2015, solo este año van 73 casos de persecución contra mujeres, entre dirigentes políticas y activistas de DDHH, sociales y familiares de víctimas.

Reiteró que la situación continuará mientras no se recupere la democracia en el país.

«Nicolás Maduro dio órdenes directas al Sebin para que ejecutaran tratos crueles e inhumanos. Esto no es simple oposición, es una realidad, es un tema de DDHH, mientras no tengamos garantías de ellos no tenemos democracia», agregó.

Lea más en: Misión de la ONU aporta pruebas cruciales para la reparación de las víctimas, destacan expertos

Los presos políticos como prioridad

Desde el exilio, Rosmit Mantilla pidió que el tema de los presos políticos en Venezuela, las torturas a las que son sometidos y su liberación debe ser prioritario en cualquier negociación y ser puesto a la cabeza de cualquier llamado a una participación electoral a la ciudadanía.

«Nadie está exento, los presos políticos no pueden ser ajenos, tienen que ser más que un post en Instagram, una pancarta, un debate en la AN, es necesario que en todo los escenarios el tema de los presos y las torturas sea central, en primarias, porque eso es lo que nos aísla, no tener en la boca a los presos políticos».

Añadió que «no hay posibilidad de recuperar la democracia si no conseguimos justicia para las víctimas. Es imposible hablar de futuro sin justicia, estaríamos burlándonos de los venezolanos», advirtió.

Montilla estuvo privado de libertad a raíz de las protestas antigubernamentales de 2014, señalado de conspiración, hasta 2016. Está asilado en Francia.

Los diputados recordaron que el tercer informe de la Misión Independiente que comenzó su investigación en 2019, tiene valor probatorio en el caso que se sigue contra el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) y demuestra que las denuncias contra el gobierno de Maduro por violaciones de DDHH son «ciertas».

«Las víctimas y familiares demandan justicia y por lo tanto no se admiten demoras, son pocos los que creen e la justicia internacional y se debe a la lentitud, lo cual debería cambiar porque es aprovechado por los regímenes que violan DDHH», acotó el diputado de Voluntad Popular, Rafael Veloz.