De la juramentación al exilio: momentos clave de Juan Guaidó en cuatro años

El futuro político de Juan Guaidó luce incierto. Tras salir del país el pasado fin de semana y llegar a Colombia para tratar de reunirse con delegaciones internacionales asistentes a la conferencia sobre Venezuela, ser «expulsado» por el gobierno de Gustavo Petro y llegar a Estados Unidos, el expresidente interino expresó que «en este momento» no está solicitando asilo político y tampoco descarta mantener su candidatura a la primaria presidencial opositora.

De ser un joven dirigente de Voluntad Popular (VP) desconocido para la opinión pública nacional que resultó electo diputado de la Asamblea Nacional (AN) en 2015 por el estado Vargas, considerado bastión del chavismo, llegó a ser juramentado como presidente encargado de la República el 23 de enero de 2019 con el apoyo de los partidos políticos tradicionales. Retirado el respaldo político y destronado del gobierno interino, un solitario Guaidó llegó a un aeropuerto de EEUU con un morral a cuestas.

A continuación un repaso de los momentos claves del líder político de 40 años, nacido en La Guaira, en cuatro años de protagonismo en la escena política nacional.

El ascenso

5 de enero de 2019. Por acuerdo político en lo que debía ser la rotación de los partidos en la directiva de la AN con mayoría opositora, Guaidó es designado presidente del Parlamento por VP, el más joven en ocupar dicho cargo, con 35 años.

Guaidó, ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) fue electo diputado con la tarjeta de la unidad en la circunscripción 1 que incluye a Caraballeda, Catia La Mar y Macuto, entre otras parroquias, del estado Vargas con 97.492 votos.

23 de enero de 2019. Tras una marcha conmemorativa de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez pero también en desconocimiento de la «legitimidad» del gobernante Nicolás Maduro, Guaidó es juramentado como presidente encargado de la República. Con la mano derecha en alto y la Constitución en la izquierda, asumió ante la multitud la difícil responsabilidad encomendada. La frase «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres» se convirtió en un mantra.

Previamente, la AN de 2015 había declarado la falta absoluta del cargo de presidente de la República basada en los artículos 233 y 333 constitucionales, tras desconocer las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, en las que Maduro se reeligió para un segundo período.

Reconocido por casi 60 países. A lo largo de 2019 fue notoria la cantidad de países que reconocieron la investidura de Guaidó pese a no tener control de la Fuerza Armada, ni del territorio ni del presupuesto público. El líder político y la AN de 2015 encontraron el principal apoyo en Estados Unidos. También se sumaron España, Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Holanda, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros.

Insurrección fallida

30 de abril de 2019. Junto al líder de VP, Leopoldo López, quien para el momento había burlado su arresto domiciliario, Guaidó encabezó un intento de sublevación militar desde las adyacencias de la Base Aérea La Carlota, en Altamira, Caracas, que resultó fallido. El movimiento había sido calificado por ambos dirigentes, como el inicio del «cese de la usurpación»

El gobierno de Maduro denunció un intento de golpe de estado que logró controlar e inició una ola de persecución contra dirigentes opositores. López tuvo que refugiarse en la Embajada de España en Caracas hasta su salida del país en 2020.

Ovación en el Capitolio. El 4 de febrero de 2020, Guaidó llega al Capitolio de Washington DC como invitado al discurso del Estado de la Unión que pronunció el para entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Aquí, esta noche, se encuentra un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Uniéndose a nosotros entre los presentes está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor lleve este mensaje a su gente», afirmó Trump dirigiéndose Guaidó.

Las palabras de Trump dieron paso a una fuerte ovación de los congresistas presentes dedicada a Guaidó. Se reafirmó entonces el contundente apoyo de la administración Trump a la investidura del líder opositor y la AN de 2015.

Acceso denegado al Palacio Legislativo

Pierde control del Palacio Legislativo. El 5 de enero de 2020, diputados disidentes de Primero Justicia (PJ), VP y otras organizaciones minoritarias, señalados en una supuesta trama de corrupción para favorecer al empresario colombiano, Alex Saab, pactaron con diputados del chavismo para juramentar a Luis Parra (ex PJ) como nuevo presidente de la AN.

La Guardia Nacional impidió el acceso de Guaidó para la instalación del Poder Legislativo para el período 2020, lo que obligó a la mayoría opositora a sesionar en las instalaciones del diario El Nacional en Los Cortijos, Caracas, donde Guaidó fue ratificado como presidente de la AN.

Desde entonces la oposición que denunció un «golpe de estado parlamentario» perdió el control de la sede del Parlamento y se estableció una dualidad del Poder Legislativo. El gobierno de Maduro reconoció a Parra como presidente de la AN.

Apoyo decreciente. A partir de 2021, el desgaste del interinato al no cumplirse el objetivo de desplazar a Maduro del poder y que se celebraran elecciones libres comenzó a ser evidente. Para las elecciones parlamentarias convocadas por el Poder Electoral para 2020, fue unánime en el seno opositor la decisión de no participar. La comunidad internacional que reconocía a Guaidó apoyó la continuidad de la AN de 2015 a través de una Comisión Delegada Legislativa y con ella el gobierno interino.

Pero para los comicios regionales de 2021, afloraron las diferencias. Mientras Guaidó se inclinaba por la abstención, los partidos a su alrededor Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) sí inscribieron candidaturas, logrando cuatro gobernaciones y más de 100 alcaldías.

El ocaso

Escándalo en Monómeros. Aunado a ello, un escándalo de supuestos hechos de corrupción en la empresa Monómeros, con sede el Barranquilla, bajo el control del gobierno interino, profundizó las diferencias en el seno del G4 (AD, PJ, UNT y VP). La mayoría parlamentaria de dichas facciones frenaron los intentos de Guaidó por reestructurar a la junta directiva del segundo activo de la República más importante en el exterior después de Citgo.

A principios de 2021 también fue mermando el apoyo internacional. La Unión Europea dejó de dirigirse a Guaidó como presidente encargado. También jugaron en contra del reconocimiento los triunfos de gobiernos de izquierda en Argentina, Perú, Colombia, Brasil, lo que llevó a la desaparición del llamado Grupo de Lima, importante foro de apoyo en el exterior a Guaidó.

Cesa el gobierno interino. El 30 de diciembre de 2022, como mayoría parlamentaria, AD, UNT y PJ acordaron el cese del gobierno interino presidido por Guaidó en un acalorado debate donde abundaron acusaciones mutuas sobre supuesta corrupción en el manejo de activos en el exterior y reconocimiento tácito al mandato de Maduro.

El gobierno de EEUU manifestó que respetaba la decisión y mantuvo su respaldo a la AN de 2015. Se ha considerado que la Casa Blanca ha jugado un rol importante en la no detención de Guaidó por parte de la justicia venezolana, pese al asedio constante de organismos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y las investigaciones abiertas en su contra por parte de la AN de 2020 y el Ministerio Público.

La candidatura

VP lo anuncia como candidato. Tras un período de evaluación por parte de Guaidó, VP anunció, en voz del coordinador nacional, Freddy Superlano, que sería su opción electoral para la elección primaria presidencial prevista para 2022. Guaidó ya llevaba rato recorriendo el país para llevar su propuesta y defender los comicios internos como garantes de la unidad opositora necesaria para derrotar al chavismo en 2024.

Sale por la frontera. Luego denunciar durante semanas, una inminente detención ordenada por Miraflores, el pasado lunes, Guaidó anunció que salió por la frontera con Colombia para reunirse con los representantes de los gobiernos que asistirían a la conferencia sobre Venezuela, convocada por el presidente Gustavo Petro en Bogotá este 25 de abril.

Indicó que su intención era seguir denunciando ante los países las violaciones de derechos humanos en Venezuela y procurar apoyo para que se celebren elecciones democráticas en 2024. Su presencia ocasionó que la Cancillería colombiana aclarara que no estaba invitado a la conferencia y una advertencia de Álvaro Leyva por haber ingresado al territorio de manera «irregular».

Expulsión y llegada a Estados Unidos. Lo que fue considerada como una «amenaza» de Leyva se concretó la misma noche del 24 de abril, cuando Guaidó fue expulsado de Colombia. Se le permitió abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos.

Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles. pic.twitter.com/atam1f4n6E — Juan Guaidó (@jguaido) April 25, 2023

Mientras Guaidó denunció que el gobierno colombiano lo amenazó con deportarlo a Venezuela pero que EEUU actuó para impedirlo, tanto Petro como Leyva aseguraron que no se trató de una expulsión y que solo contribuyeron con el deseo del opositor de ir al país norteamericano que era su destino final.

Petro fue criticado por actores políticos por ignorar el hecho de que Guaidó es un perseguido político y su pasaporte está anulado por las autoridades venezolanas, que lo señalan de corrupción en el manejo de activos en el exterior y traición a la patria por promover sanciones internacionales. También está inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos.

Desde el exilio

No ha pedido asilo ni se retira de la primaria. Ya en Miami, Guaidó ofreció una primera entrevista a la agencia AP en la que de momento descarta pedir asilo político a EEUU y retirarse de la primaria presidencial. Ratificó que fue expulsado por el gobierno de Colombia y dijo temer por la seguridad de su esposa y dos hijas que aún permanecen en Venezuela al igual que la de otros familiares y equipo de trabajo.

«Tendré reuniones de trabajo y evidentemente también tiempo para evaluar la situación de seguridad, entre otras cosas. No estoy solicitando en este momento asilo político», expresó en la entrevista.