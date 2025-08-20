AN niega existencia de Cartel de los Soles y rechaza "amenazas" de EEUU

En sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional (AN) fijó posición sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para combatir a carteles del narcotráfico.

En discursos altisonantes en la plenaria, de este miércoles 20 de agosto, la mayoría del chavismo y Bernabé Gutiérrez por la Alianza Democrática, rechazaron las “amenazas” del gobierno de Donald Trump, aseguraron que son falsas las versiones de una eventual invasión militar de EEUU con buques frente a las fronteras marítimas del país y negaron la existencia del Cartel de los Soles.

Pero más de uno, incluido el presidente de la AN Jorge Rodríguez, advirtió, “por si acaso”, que cualquier “mercenario” o “extranjero” que llegue al país “sin autorización” a cometer delitos, “aquí se quedará” para rendir cuentas a la justicia.

La postura general quedó plasmada en un acuerdo aprobado en “defensa de la soberanía, protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz”. El texto incluye una propuesta de Rodríguez sobre enviar delegaciones de diputados a Parlamentos del mundo para que difundan “la verdad” de la realidad venezolana y las amenazas del “imperio” norteamericano.

“Está en riesgo la paz de toda América”

“Yo invito al pueblo de Venezuela a que no se haga eco de las estupideces que se difunden. ¿Cómo van a señalar al país con más victorias contra el narcotráfico? Otros países son los productores de la cocaína y marihuana, Venezuela ha sido víctima del narcotráfico de otros países, todas las agresiones contra Venezuela son financiadas por el narcotráfico. ¿Los EEUU van a reconocer que están aliados con el narcotráfico?” fustigó Rodríguez.

En sintonía con un comunicado previo de la Cancillería venezolana, el también jefe de la negociación en representación del Ejecutivo, recalcó – sin temor a exagerar según dijo- que debido a las “amenazas” de la Casa Blanca “está en riesgo la paz de toda América”. Asimismo alertó que cualquier forma de violencia contra el territorio nacional “asolará a todo el continente”.

“Cualquier extranjero que pise este país sin permiso, aquí se queda, no es bravuconería es nuestra obligación, estamos obligados a defender este suelo sagrado, nuestros mares y ríos, estamos obligados, no es una elección”, enfatizó.

Convocó además, a la “unión nacional” en defensa del territorio sin importar la militancia política. Agregó que si bien el chavismo no caerá en provocaciones no eludirá la responsabilidad de defender el territorio “con la vida si es necesario”. Recordó finalmente a la oposición y a sus aliados internacionales que tienen más de dos décadas intentando desplazarlos del poder.

“Les van a salir callos en esas manos de tanto frotárselas, tienen 24 años en esa paja, dando ultimatums, ellos creen que los brujos les van a hacer el mandado y que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados o nos vamos a dejar. Deben haberse dado cuenta ya de qué clase de madera fina está hecho Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela”, agregó.

“Destructores” no están en el Caribe

El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, y la jefa de la fracción parlamentaria del Psuv, Tania Díaz, sostuvieron, basados en informaciones de una parte de la prensa extranjera, que el envío de los buques destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson por parte de la Armada estadounidense para operaciones en el Caribe es falso, porque la primera se encuentra específicamente en el Golfo de México y los otros están inoperativos.

Infante sostuvo que la amenaza militar de EEUU forma parte de una estrategia fracasada para desalojar a Maduro de Miraflores y que los adversarios intentan repetir luego de no haberles resultado -afirmó- el “uso” de la migración para desestabilizar, los “intentos” de las ONG para “debilitar la base social” de apoyo al gobierno, así como el “uso” de bandas criminales, como la del Wilexis de Petare, como parte de la conspiración.

“Denunciamos la escalada de la agresión contra Venezuela, amenazas, chantajes, noticias falsas, narrativa reciclada y fracasada. La historia del Cartel de los Soles ya la conocemos y se cayó porque no tiene fundamento, ya ocurrió cuando Diosdado Cabello fue presidente de esta Asamblea Nacional. Se hizo una investigación en laComisión de Medios de Comunicación (…) buscamos el origen de la noticia, el vocero, el sustento jurídico de esta difamación grosera, burda, inmoral pero no había nada, ninguna denuncia en tribunales (…) ahora es el mismo montaje amplificado por la dictadura del algoritmo”, expresó Díaz.

La diputada que señaló a la fiscal de Nueva York, Pam Bondi, de mentir, cerró su discurso, al advertir que Venezuela “tiene armas políticas, históricas y las de verdad” que la hace “impenetrable” a cualquier intervención.

“Un patriota”

Por la bancada de la Alianza Democrática intervino Bernabé Gutiérrez (AD judicializada), para mostrar apoyo al acuerdo y pedirle al presidente de la AN que convoque a todos los sectores del país a “establecer causa común en defensa de la democracia y la soberanía”.

“Me siento indignado por la insolencia de EEUU, quién es Trump para venir a violar la soberanía venezolana, el principio de la no injerencia, el derecho internacional, auspiciando golpes de Estado en Venezuela, impulsando sanciones económicas, una cantidad de castigos contra el país y altos funcionarios. Ningún venezolano debe aceptar esa injerencia y esa tremendura”, exclamó.

Sus palabras le valieron que el presidente del Parlamento lo aplaudiera de pie, le estrechara la mano y lo reconociera como un “patriota”. Pese a ello le recordó que “AD asesinó” a Jorge Rodríguez padre.