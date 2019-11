Convocatorias opositoras buscan mantener la pasión por el cambio, opinan expertos - Efecto Cocuyo

“Lo importante es decir que aquí seguimos” y “mantener la pasión por el cambio“. El politólogo Luis Salamanca y el abogado Américo Martín valoraron los resultados de las movilizaciones convocadas por la oposición y chavismo el pasado 16 de noviembre.

En entrevista con Efecto Cocuyo este domingo, 17 de noviembre, Salamanca dijo que desde el inicio de este año hay una nueva etapa dentro del proceso de lucha política que tuvo sus mejores momentos en el primer semestre. Señaló que en este segundo semestre ha perdido mucho de su impulso inicial pero no ha concluído.

“Si hay algo que nos enseña nuestra experiencia opositora, es que hay dos tipos de movilizaciones que los líderes del momento impulsan: una es la gran marcha histórica por el volumen y significado por relanzar la lucha contra el autoritarismo. (…) Eso llama la atención del ciudadano común que va a esas marchas. Entonces tienes que distinguir entre esas grandes marchas y las protestas de mantenimiento. Que se hacen para dar señales de vida”, señaló.

El politólogo aclaró que el hecho de que vayan una cantidad menor de personas no significa que la población se rindió, sino que cada movilización tiene un costo de tiempo y riesgos que cada quien maneja. “La gente está allí esperando la oportunidad política para ir. Allí está el fondo. Cómo se crea la coyuntura que haga que la gente se involucre más”.

Advirtió que debe existir un mejor manejo de la “calle sin retorno” por parte de los líderes opositores. A su juicio, las personas que marchan necesitan ir a oxigenarse. Lo que no tiene retorno es que esta es una lucha que se debe continuar, aunque no se sabe hasta cuándo.

Sobre la convocatoria hacia Fuerte Tiuna (una de las sedes militares más importantes del país) hecha por los estudiantes, para el próximo 21 de noviembre, comentó que representa “tocarles la puerta”. “Si los militares llegan a hacer algo, sea un pronunciamiento, golpe, o negociación. Este va a hacer la acción más solicitada en la historia de América Latina”.

“Pasión por el cambio”

Para el abogado, exsenador y político Américo Martín, la movilización convocada por el también presidente encargado fue “muy superior” en comparación con la convocatoria del chavismo, aunque fue muy asediada.

El pasado viernes, grupos armados irrumpieron en la sede del partido Voluntad Popular (VP). Además, varios periodistas fueron amenazados de recibir ataques si acudían a la movilización opositora.

“Las características de esta movilización son las conocidas desde el punto de vista del contenido, se trata por sobre todo de impulsar la democratización del país por la vía pacífica, democrática y electoral en la medida en que sean derrotados los factores que no quieren que se supere esta situación. Afortunadamente, el liderazgo tiene unas características no violentas, no provocadoras y no buscando ni sangre ni costos mayores en un país con tantas dificultades”, dijo Martín.

Sobre las próximas actividades, especialmente la planificada para el 21 de noviembre, dijo que busca producir una movilización parecida en propósito a la del 21 de noviembre de 1957: mantener la pasión por el cambio. A su juicio, la actividad se une al proceso de activación democrática de los distintos factores del país.

“No quiere buscar golpes de Estados o escenarios de violencia. Se trata de borrar el tabú de que los militares y los civiles son identidades enemigas. Todos viven una situación similar. El índice inflacionario, el desempleo y toda la secuela de problemas. Los militares y los civiles son venezolanos por eso creo que se quiere restablecer una comunicación fluida”, concluyó.