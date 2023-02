Cómo ha mejorado la posición internacional de Maduro tras haber sido rechazado por casi 60 países

«Eso define un cuadro en el que particularmente en América latina hay una tendencia creciente a dejar de lado los temas de derechos humanos, los temas sobre características del régimen político, y un regreso a la vieja agenda más extrema del principio de no intervención en los asuntos de los otros países», señala.

William Neuman, excorresponsal de The New York Times en el país y autor de un libro reciente sobre Venezuela titulado Things Are Never So Bad That They Can’t Get Worse («Las cosas nunca están tan mal como para no poder empeorar») destaca especialmente la importancia de los cambios ocurridos en Colombia y Brasil.

«Esos países eran dos de los aliados más importantes de EE.UU. que apoyaban la política de Trump de reconocer a Juan Guaidó y aislar a Maduro. Tiene sentido que cambiaran su postura ahora que los presidentes que eran aliados de Trump ya no están. Eso, aparte de la orientación de izquierda de Petro y de Lula».

«También tiene lógica que siendo vecinos de Venezuela tengan relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, que es el de Maduro», apunta.

¿Qué busca Maduro?

BBC Mundo envío solicitudes tanto a la cancillería de Venezuela como al ministerio de Comunicación e Información del país para consultar al gobierno de Maduro sobre este tema, pero al momento de publicar este trabajo no se había recibido respuesta.