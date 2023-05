Cómo afecta la ausencia del quinto rector del CNE la inscripción de nuevos votantes

El directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva un año incompleto. La vacante de la exrectora Tania D´Amelio no ha sido resuelta desde que se aprobó su jubilación (el 25 de abril de 2022) y, posteriormente, asumió como magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Pero además de violar la ley (artículo 296 de la Constitución y 13 de la Ley Orgánica del Poder Electoral), esta ausencia afecta la actualización e inscripción de nuevos votantes en el Registro Electoral (RE).

La rectora D´Amelio ejercía como presidenta de la Junta Nacional Electoral y como integrante de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Este último es el órgano subordinado del CNE encargado de la depuración continua y efectiva del RE y su publicación.

La oficina Nacional de Registro Electoral se ocupa de que todos los ciudadanos y las ciudadanas se inscriban en el RE. Planifica, coordina y controla las actividades inherentes a la formación y elaboración del RE. Actualiza, conserva y mantiene el RE. Es decir, tiene influencia directa en la organización de jornadas especiales que permitan masificar la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, dentro y fuera de Venezuela.

Falta el quinto rector del CNE

Con la salida de la rectora, la comisión quedó con solo dos integrantes incapaces de alcanzar consensos políticos para la toma de decisiones, explica Nelida Sánchez, coordinadora nacional de contraloría electoral de la asociación civil Súmate.

“Cada órgano subordinado del CNE, al igual que el ente rector, toma las decisiones con la mayoría de sus integrantes. Si la comisión está integrada solo por dos, no pueden tomar la decisión porque la composición es uno a uno; es decir, uno de la oposición y uno del oficialismo, falta un tercero para lograr la mayoría requerida y ahí es donde se tranca el juego”, afirma.

Lo mismo aplica para las decisiones que debe tomar el directorio, señala la abogada: “El hecho de que no esté el quinto integrante no debería afectar las decisiones porque el quórum mínimo es de tres, el problema se presenta porque hay dos rectores de la oposición y dos del oficialismo y no hay como llegar a un consenso”.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), en su boletín 104, también advierte que “el quinto voto hace falta para retomar discusiones y decisiones importantes de los próximos procesos comiciales, como la actualización del RE y el reglamento del sufragio en el exterior”.

10 millones de votos en riesgo

Súmate advierte que si el CNE no acerca el RE a todos los venezolanos más de 10 millones de ellos; es decir, 4 de cada 10 podrían verse impedidos de ejercer este derecho en las elecciones presidenciales.

La asociación civil exhorta al Poder Electoral a establecer más de 1.500 puntos para la inscripción y actualización del RE en los 335 municipios del país y activar estas jornadas especiales en el transcurso de 2023 y 2024.

Aunque el CNE tiene el deber de “garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral, en forma permanente e ininterrumpida” dentro y fuera del país, la crisis política afectó los servicios diplomáticos y consulares lo que dejó en el aire a los migrantes venezolanos.

Es por esto que Súmate solicita que se abra “cuanto antes” el servicio para la actualización del RE en todas las oficinas y secciones consulares de las representaciones diplomáticas del país en el exterior, las cuales considera insuficientes para atender a más de 5 millones de venezolanos que se estima tienen derecho al voto.

“Las oficinas diplomáticas deben ser una especie de órganos auxiliares del RE. La misma Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 5, y la de Ley Orgánica del Poder Electoral hablan del apoyo obligatorio, establecen que todos los órganos del Estado y funcionarios públicos están en el deber de prestar la colaboración que le sea requerida por el Poder Electoral. Entonces, es el CNE el que tiene que oficiar al ministerio de Relaciones Exteriores para que abra el RE”, señala Sánchez.

Sánchez afirma que cuando los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón presentaron el proyecto para el reglamento del voto en el exterior, hace un año, la directora de la oficina nacional de registro informó que ya estaba listo el sistema automatizado para el Registro Electoral en el exterior. “Eso se iba a hacer de forma automatizada, pero se paralizó desde agosto (2022) para acá”, comenta.

La abogada también cuestiona la discrecionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que impone requisitos no establecidos en la ley para dificultar la inscripción y actualización de nuevos votantes en el exterior: “El ministerio pide, además de la cédula de identidad, el pasaporte vigente que no es un documento contemplado en la norma para poderte inscribir”.

Nuevos votantes «en el aire»

El CNE incumple, además, su obligación de publicar el RE. De acuerdo con Súmate, el ente comicial lleva siete meses sin dar información sobre el estatus del padrón. El último corte se divulgó el 30 de septiembre de 2022.

Sánchez subraya que esto vulnera el derecho que tiene toda persona de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma consten en registros oficiales o privados, establecido en el artículo 28 de la Constitución. Otro derecho vulnerado es el que consagra el artículo 64 de la Constitución referente a la condición de ser elector.

Adicionalmente, la abogada argumenta que se viola el artículo 8 de la Lopre que establece que el RE debe tener carácter público y continuo, debe regirse por el principio de eficacia administrativa y de automatización (en el caso de los venezolanos que están en el exterior).

Sánchez subraya que si el CNE no publica el RE afecta los derechos ciudadanos porque un error en alguno de los datos personales puede generar una objeción que impida que la persona aparezca inscrita en el RE. Sin la base de datos disponible, el ciudadano no puede verificar cuál es su estatus.

“Por ejemplo, una persona que aparece fallecida, porque la excluyeron del RE por un error en el número de cédula, y está haciendo un trámite para solicitar una pensión ante el Seguro Social va a tener problemas”, sostiene.

Otro ejemplo de la afectación es que la Comisión Nacional de Primaria va a trabajar en función del último corte del Registro Electoral para verificar la identidad de las personas que participen en la elección del candidato presidencial opositor.

“Todos los jóvenes que se han inscrito en el RE, desde octubre de 2022 para acá no saben cuál es su estatus”, agrega.