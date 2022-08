Rectores del CNE elaboran propuesta de reglamento para el voto en el exterior

Los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez y Roberto Picón, redactan una propuesta de reglamento para el voto de los venezolanos que están en el exterior.

Ambas rectorías desarrollan normativas y procedimientos “que faciliten la actualización del Registro Electoral y el ejercicio del sufragio en el extranjero”, informó el rector Roberto Picón en su cuenta oficial de Twitter.

La autoridad electoral también adelantó que trabajan en un proyecto relacionado con la asistencia técnica del CNE en un eventual proceso de primarias opositoras.

“Sostuvimos reuniones con actores políticos para revisar experiencias donde el CNE prestó asistencia técnica a las organizaciones solicitantes, en base a sus propuestas de cargos a elegir y distribución geográfica de centros de votación”, expuso.

Rector Márquez solicita a plenaria del CNE reglamentar el voto de venezolanos en el exterior

Picón agregó que “queda de parte de los actores políticos hacer la solicitud y los planteamientos técnicos correspondientes”.

Señaló que la aprobación de la propuesta de reglamento para el voto en el exterior depende de la decisión que tome el directorio del Poder Electoral que trabaja como un cuerpo colegiado: “Cada rector tiene competencia para presentar los proyectos y las propuestas que considere oportunas, dentro de las atribuciones del poder electoral”, dijo.

Automatización del voto

Aunque Picón no quiso declarar a Efecto Cocuyo sobre el contenido de la propuesta “para no ponerla en riesgo”, el rector Márquez afirmó a Crónica.uno que proponen la automatización del voto en el exterior que actualmente se hace de forma manual.

El borrador también reinterpreta el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) para permitir a los migrantes venezolanos inscribirse o actualizar sus datos en el RE con otros documentos distintos a la visa de residente.

No obstante, la automatización de la inscripción o actualización en el Registro Electoral queda fuera de la propuesta porque “el reglamento no puede desarrollar algo que la Ley no prevé”, indicó el rector al medio digital.

Se estima que fuera del país hay 4 millones de electores que tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales de 2024.