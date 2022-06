Colombianos en Venezuela piden restablecer relaciones diplomáticas luego de las presidenciales  

No pueden votar porque se les hace difícil trasladarse a la frontera, pero algunos ciudadanos colombianos residentes en Venezuela, con doble nacionalidad, ven las elecciones presidenciales del vecino país como una oportunidad, gane quien gane, para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, rotas desde febrero de 2019.

Este domingo 19 de junio se celebrará la segunda vuelta de los comicios que marcarán el fin del mandato de Iván Duque. Más de 38 millones de colombianos habilitados para votar en 112.897 mesas electorales deberán elegir entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Las encuestas (Gran Alianza Medios) favorecen por poco margen al primero (48,1% vs 46,8%).

Más democracia y mejor economía

«No he votado desde el cierre del Consulado. Tengo este negocio aquí en Caracas, también inversiones en Colombia y hay documentos que no he podido autenticar, hay que viajar para hacerlo. Lo mejor para ambos países es que se restablezcan relaciones gane quien gane, aunque no apoyo a quien proviene de la guerrilla», expresa a Efecto Cocuyo, Eduardo Alonso Jaramillo, de 65 años, en alusión al candidato Petro.

Cuenta que se estableció en Venezuela desde 1976 y pese a la crisis actual nunca se ha planteado regresar a su tierra natal. «Soy venezolano de corazón», afirma. Es dueño de una cristalería en la parroquia San Juan de Caracas, negocio que atiende junto a su esposa, oriunda de la ciudad de Pereira.

«Yo quiero para Colombia más democracia, que nadie se atornille en el poder y que no haya reelección (presidencial). También que mejore la economía aunque no está tan mal como aquí en Venezuela, que se genere confianza y que disminuya la delincuencia, mi familia en Medellín me dice que hay mucha delincuencia», agregó.

De acuerdo con cifras oficiales, hay 195.000 colombianos registrados para votar en territorio venezolano. Debido a las dificultades para trasladarse a la frontera con el vecino país, la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela calculó que solo 3.000 sufragaron en la primera vuelta de las presidenciales el pasado 29 de mayo en seis puntos habilitados en la línea fronteriza del lado colombiano. Apenas 1% habría participado en los comicios al Congreso de marzo de este año.

«No me quiero ir de Venezuela»

«No me gusta ningún candidato a la presidencia de Colombia. Si gana Petro es casi seguro que se normalicen las relaciones diplomáticas, pero Hernández también dice que no se meterá en asuntos internos de Venezuela, entonces por los dos lados esperamos que se restablezcan», comenta Hernán León, de 54 años, nacido en Cúcuta.

Su quiosco cerrajería de la parroquia La Candelaria está abierto al público desde hace 22 años y lleva en el país 37. Expresa preocupación porque no ha podido tramitar la nacionalidad venezolana de su esposa, con quien tiene tres hijos.

«Gane quien gane en Colombia ni como esté la situación aquí, no me quiero ir de Venezuela», aseguró.

El 23 de febrero de 2019, el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, rompió relaciones con Colombia y dio 24 horas a sus diplomáticos para que abandonaran el país. Esto a raíz del intento de entrada de ayuda humanitaria al país por la frontera que el chavismo denunció como «intento de invasión disfrazado» y el reconocimiento del gobierno de Duque a la presidencia interina de Juan Guaidó.

Antes, debido a tensas relaciones políticas entre los dos países, Bogotá no había designado embajador en Venezuela en más de un año.

Independientemente de que no apoyan las políticas de Miraflores, los consultados coincidieron en que quienes resultan perjudicados por las tensiones políticas son los ciudadanos de a pie y no los presidentes.

«Colombia quiere un cambio»

«La ruptura de relaciones lo que ha servido es para el aumento del contrabando en la frontera, más que todo de gasolina y es permitido porque hay gente que se lucra con eso. Gane quien gane, a los dos Gobiernos les conviene normalizar relaciones», opina igualmente Mario Martínez, de 46 años.

Es venezolano de nacimiento, nacionalizado colombiano. Viaja con frecuencia a la tierra de sus de padres, oriundos de Barranquilla y Bucaramanga, donde reside parte importante de la familia.

Cree que las pasadas elecciones al Congreso neogranadino y las consultas internas de las coaliciones con ventaja para Petro y su Pacto Histórico, fueron una antesala de lo que ocurrió en la primera vuelta de las presidenciales el 29 de mayo y lo que sucederá en la segunda vuelta este 19 de junio.

«La gente ya no cree en los partidos tradicionales así como pasa en Venezuela, quiere un cambio, no más uribismo ni a su títere Duque. Es lamentable que quienes dicen que votarán por Rodolfo Hernández lo hagan porque rechazan a Petro y no porque creen que es un buen candidato ni por su propuesta de país», señaló.

Pese a que mantiene estrechos lazos con el vecino país no se ha planteado emigrar porque en Venezuela ejerce su profesión (Informática), trabaja por su cuenta y lo que percibe le permite cubrir sus necesidades, pese a las limitaciones.

«Soy venezolana nacionalizada pero también le pido mucho a Dios por mi país, ningún colombiano quiere el mal para su tierra, aunque estemos lejos y sin pensar en volver», recalca Angela Solano, de 65 años, comerciante de la parroquia Candelaria, con 40 años en Venezuela.