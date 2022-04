Claves de la protesta del refugiado vasco Asier Guridi en Caracas  

Una huelga de hambre que llega a su día 23, este jueves, mantiene el refugiado vasco Asier Guridi frente al Consulado de España en Caracas.

«Mi protesta es por mi derecho a la identidad el cual se me niega y que me está dejando en muerte civil en Venezuela. Estoy sin derechos y sin poder resolver mi situación humanitaria», expresó Guridi en un video grabado este 20 de abril.

No es la primera vez que el ciudadano vasco protesta ante el limbo jurídico que, denuncia, lo han mantenido las autoridades tanto españolas como venezolanas desde que le otorgara el estatus de refugiado en nuestro país. Presentamos algunas claves de su caso.

¿Quién es?

Tiene 52 años y se declara militante revolucionario vasco. Está en Venezuela desde 2005. Cuenta que huyó de su país por ser víctima de persecución política. Fue sentenciado a 10 años de cárcel tras ser acusado de participar en actos de terrorismo entre 1987 y 1992 en Oñati (localidad de España), pero solo estuvo tras las rejas entre 1992 y 1997, para luego salir en libertad condicional.

Denuncia que fue golpeado mientras estuvo en prisión. Al ser excarcelado apeló la sentencia y luego decidió exiliarse.

Cuenta que trabajó como taxista y mototaxista hasta 2013, cuando fue detenido en atención a una orden de Interpol emitida desde España. Se dijo que también era requerido en Francia por su supuesta vinculación con varios miembros del extinto grupo separatista vasco ETA. Al momento de la detención también se dijo que poseía una identidad falsa.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia sentenció en 2015 que no podía resolver la solicitud de extradición pasiva de Guridi Zaloña «por cuanto no se han verificado los supuestos previstos en los artículos 386 y 390 del Código Orgánico Procesal Penal».

«Aquí lo que hay es una venganza, un castigo administrativo por parte del Estado español fascista en contra de un militante político vasco por la lucha que he llevado por una Euskal Herria libre y socialista. Y sigo estando por una Euskal Herria libre y socialista. Es por eso que el Gobierno del Estado español toma esa medida de denegarme mi derecho a la identidad y, a su vez, me niega todos los derechos fundamentales de cualquier ser humano», se defiende Guridi.

¿Por qué protesta?

Exige que el Gobierno español le otorgue pasaporte o que el Estado venezolano le permita tramitar la cédula de identidad de transeúnte. Denuncia que ambas autoridades lo ignoran y por lo tanto no tiene acceso a sus derechos fundamentales, por lo que en la práctica, alerta, se le ha impuesto una «muerte civil».

Es decir, Guridi no ha podido casarse, representar a su hijo, acceder a cuentas bancarias, licencias para conducir, trabajar, así como adquirir propiedades. Tampoco ha podido transmitirle la nacionalidad a su hijo, nacido en Maracay y que ahora vive en España (localidad de Oñati) en situación de irregularidad.

Hoy 29 de marzo comienzo una HUELGA DE HAMBRE en Caracas ante el Consulado General de España, para solicitar mi IDENTIDAD jurídica y denunciar que el Estado Español me niega mi identidad como venganza por mi militancia política, revolucionaria y independentista! #Identidad pic.twitter.com/1C0Q14WwVm — Guridi Zaloña Asier (@NortasunBila) March 29, 2022

Trabas

A Guridi el Gobierno de Venezuela le concedió estatus de refugiado el 7 de diciembre de 2021, tras denunciar que por «venganza» y «castigo administrativo por parte del «Estado español fascista» no se le permite tramitar el pasaporte español.

Asegura que se trata de una retaliación política por la lucha que ha llevado «por una Euskal Herria (territorio europeo de cultura vasca) libre y socialista».

Pese a su estatus, el vasco señala que no puede ejercer sus derechos civiles al carecer de documentos de identidad. En una entrevista publicada por el portal Insurgente.org relató que acudió al Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (Saime) para tramitar la cédula pero le solicitaron requisitos que por su condición le son difíciles de cumplir.

En el Saime, dijo, le habrían solicitado: pasaporte español con seis meses de vigencia, antecedentes penales, estados de cuenta realizados por un contador público y el pago de 25 petros por el trámite.

«Ya voy entre ocho y nueve años viviendo en la marginalidad, en el limbo, sin identidad .En esta situación no he podido tener ni cuenta bancaria, ni he podido tener acceso al mercado laboral para poder tener un trabajo y poder presentar un estado de cuenta como me están pidiendo. Entonces, es una locura. También me piden el pago de 25 petros que vienen a ser unos 1.460 dólares. Es una barbaridad», se queja en la entrevista.

Duda además que España le vaya entregar antecedentes penales si le niega el derecho a tener pasaporte. Cuenta además que entregó al Saime un acta del consejo Comunal de su sitio de residencia, referencias de vecinos; certificado de salud y dos cartas. Una en la que explica por qué se quiere quedar en Venezuela y la otra con las razones por las cuales no pueden cumplir con los requisitos. La respuesta fue que evaluarían y lo llamarían, cosa que hasta ahora no ha sucedido.

Señala que también ha llevado cartas a Miraflores, la vicepresidencia de la República, la Asamblea Nacional, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, además de exponer su caso ante la Unión Europea en Caracas.

No es la primera huelga

A finales de 2021, Guridi se declaró igualmente en ayuno voluntario frente al Consulado español en Caracas que dio por finalizada el 7 de diciembre a las 3:00 p.m. al recibir la condición de refugiado.

Hoy 7 de diciembre a las 3:00pm se han dado las condiciones para dar por finalizada la huelga de hambre. Aún manteniéndose la cerrazón y el ánimo de venganza del Estado Español ha sido el Gobierno Bolivariano de Venezuela la que ha dado el paso otorgando el Estatus de Refugiado pic.twitter.com/ZlYvnaSlO0 — Asier Guridi Zaloña (@Borrokaz) December 7, 2021

Con el nuevo estatus podía dirigirse, en teoría, al Saime a tramitar una cédula de identidad, lo que a su vez le permitiría hacer las rectificaciones pertinentes» de los documentos de su hijo, Iban Guridi. Cuatro meses después regresa a Caracas porque su situación es la misma.

La respuesta para entonces del cónsul general de España en Venezuela, Juan José Buitrago, según reseñó Tal Cual, fue que el pasaporte de Guridi no podía tramitarse debido a una orden de detención europea y que para regularizar la situación de su hijo debía introducir los certificados de nacimiento del padre, la madre y el niño, debidamente legalizados y apostillados, al igual que otros requisitos.

Chavismo disidente solidario

El chavismo disidente, agrupado en la Alternativa Popular Revolucionaria ha acompañado la protesta de Guridi. Este 20 de abril, en medio de su huelga de hambre, el vasco recibió la visita del secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera, y del periodista, exconductor del programa Dossier (VTV), Walter Martínez.

📸 #AHORA El Reconocido periodista @WalterDossier junto con una comisión del Comité Central del PCV acompañan al refugiado político vasco Asier Guridi @Borrokaz en su día 21 de huelga de hambre ante el Consulado español en Caracas para exigir su derecho a la identidad pic.twitter.com/SYDOkXA4KV — Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) April 19, 2022

«Presidente Nicolás Maduro por ley es su potestad otorgarle la cédula de identidad a Asier Guridi y así proteger a su hijo menor de edad, vasco – venezolano y a su familia y para que Asier finalice la huelga de a hambre que ya va para los 22 días, su debilidad es cada día más que evidente», solicitó igualmente el secretario general de Patria Para Todos (PPT), Rafael Uzcátegui.