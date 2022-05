Chúo Torrealba: La Plataforma Unitaria no expresa la pluralidad de las fuerzas democráticas

El exsecretario ejecutivo de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, se pronunció sobre la “refundación” de la Plataforma Unitaria que fue anunciada este lunes 16 de mayo.

El activista social afirmó a Efecto Cocuyo que la plataforma dio una “fe de vida” al designar a Omar Barboza en la secretaria ejecutiva.

Este nombramiento, dijo, será positivo “en tanto contribuya a la optimización del funcionamiento interno”, pues advirtió que así como la tarjeta electoral de la MUD no tiene «virtudes mágicas» tampoco el nombre de un cargo «tiene una aureola».

«El tema no es la designación del cargo. El tema es si eres el articulador de una amplia alianza que expresa a todos los factores de la pluralidad opositora; ¿no lo eres?, entonces tienes que construirlo y la única manera es hablar y reconocer al otro», manifestó.

Fuerzas democráticas

Torrealba subrayó que “no es real asumir que el G4 o la Plataforma Unitaria equivale a la alianza opositora que obtuvo la victoria parlamentaria en 2015”.

“No es verdad que (Omar) Barboza nos sucede a (Ramón Guillermo) Aveledo y a mí porque estuvimos dando nuestra contribución a alianzas que en su momento expresaron la pluralidad de las fuerzas democráticas, hoy esa pluralidad está fracturada”, manifestó.

La pérdida de respaldo de la MUD, según el dirigente, quedó evidenciada en los resultados electorales del pasado 21 de noviembre en los que la tarjeta de la MUD «sacó menos votos en el conjunto de la votación no oficialista y salió derrotada en Caracas y Miranda».

En su opinión, “es publicidad engañosa” decir que la Plataforma Unitaria es toda la oposición y; en este sentido, considera que los integrantes de esta instancia deben enfocarse en construir una alianza no oficialista que sea lo más amplia posible.

Más delegados para México

Torrealba opina que para evitar que la negociación en México termine reducida a una mera formalidad o a una instancia simbólica es necesario incorporar a nuevos actores en la delegación opositora para que sea más plural.

“Es posible que la dinámica de encuentros bilaterales entre (Nicolás) Maduro y la Casa Blanca tenga su propia lógica y desarrollo y que, para ambos, el mantenimiento de México sea simplemente una formalidad a los efectos de la opinión pública, esa es una lamentable posibilidad. La manera de evitar esto es dándole a ese mecanismo fortaleza”, argumentó.

Señaló que el memorándum de entendimiento que firmaron las partes en México permite la participación de otros actores políticos y sociales: “Esa figura permite abrir una puerta formal para que haya una redefinición importante, el memorándum permite la incorporación sin atropellar a nadie”.

Primarias universales

También planteó que en las primarias para elegir al candidato que enfrentará a Nicolás Maduro, en 2024, deben participar todas las fuerzas desde el Partido Comunista de Venezuela hasta María Corina Machado de Vente Venezuela y contar con observación internacional.

“Debe hacerse énfasis en que el debate de cara a esas primarias tenga contenido para que, además de escoger un rostro, un nombre, un eslogan, se escoja también una estrategia y una teoría del cambio”, señaló.

“Los comicios del 21 de noviembre demostraron que el Psuv no es mayoritario en Venezuela y que el G4 no es mayoritario en la oposición. El Psuv es derrotable electoralmente solo si se conforma una alianza no oficialista lo más amplia posible”, concluyó.