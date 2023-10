Mérida es el segundo estado que visita el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, para promover la conformación de las nuevas Unidades Populares para la Paz (Uppaz), creadas recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro. El 6 de octubre, el número dos del chavismo estuvo en Yaracuy.

Desde la parroquia Domingo Peña del municipio Libertador, Cabello señaló que con las Uppaz que estarán bajo su mando por haberlas ideado y por decisión de Maduro, esperan una mayor penetración en las comunidades que lo logrado hasta ahora por las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), calculadas en 14.095 en todo el país.

Junto al gobernador de Mérida, Jehyson Guzmán, Cabello explicó que mientras las Ubch se «diluyen» en las comunidades alrededor de los centros de votación, las Uppaz deben llegar a cada calle con la comunidad como base, para garantizar el control y la «paz» a través de labores de supervisión que buscan un efecto «disuasivo».

«Llegamos a cualquier lugar de Venezuela. Hay una figura (que no nombró) que no cumplió el cometido y generó sectores anárquicos que se sentían jefes, las Uppaz no pueden ser así, no somos policías, vigilantes, dueños del Clap en la comunidad, no nos apoderamos de estaciones de servicio (de gasolina), no es eso», advirtió Cabello este miércoles 10 de octubre.

¿Cuántas Uppaz debe haber en Mérida?

Cabello explicó que si en Mérida hay 1.636 comunidades, debe conformarse la misma cantidad de Uppaz, integradas por un total por 39.264 merideños, de 144.000 personas registradas como militantes del Psuv en la entidad andina.

Indicó que el primer paso para la conformación de las Uppaz es designar a un equipo promotor encabezado por el gobernador, el jefe de organización del Psuv en cada estado, jefe de movilización y el representante de seguridad integral de la nación. Una vez conformada la Uppaz, el jefe de comunidad asume su jefatura. En el caso de Mérida deben haber 1.636 jefes, uno por cada Unidad.

Precisó además que entre tres y hasta nueve personas deben acompañar al jefe de comunidad en cada Uppaz, dependiendo de la cantidad de calles (promedio de tres personas por calle). Pidió que no se excediera el número de integrantes, dio un ejemplo de hasta 24, para que no se «perdiera el control» de los objetivos propuestos.

Incluso pidió que por cada Unidad deben haber por lo menos dos motorizados a efectos de un traslado rápido en caso de cualquier contingencia. Aseguró que la tarea no sería difícil porque «99% de los motorizados» son afectos al chavismo. Exhortó además a que la integración de las Uppaz sean auténticas, con nombre y apellido de «verdaderos revolucionarios». No es requisito pertenecer a algún equipo político del Psuv (parroquial o municipal).

El paso siguiente a la conformación de una Uppaz, señaló, es un entrenamiento conjunto con una misión para cada integrante o equipos. Mencionó a modo de ejemplo, que un «equipo especial» de las Uppaz deben supervisar las subestaciones eléctricas para «evitar saboteos de la derecha».

Acatar órdenes

Cabello hizo énfasis en que debe haber unidad de mando en cada Uppaz para evitar anarquía y advirtió también que nadie está autorizado para llevar a cabo ninguna acción por cuenta propia. Deben estar coordinados, subrayó, con los cuadrantes de paz a los que deben reportar cualquier irregularidad que afecte la seguridad en la comunidad.

Reiteró que las Uppaz no son para reprimir y que su efecto, ante lo que consideró pueden ser planes desestabilizadores, es la «disuación».

«Para construir la paz hay que tener ejército y el mejor ejército que tenemos es el Psuv, hay que llamar a los partidos aliados, no puede haber anarquía, nadie puede operar por su cuenta, el que lo haga no será jefe de Uppaz, la disciplina interna debe caracterizar esto. El Cepaz (Consejo Especial para la Paz) da las instrucciones, no es para declarar la guerra a nadie, pero es para defendernos de quien sea, de fuerzas extranjeras o vende patrias internos», acotó.

El gobierno de Maduro anunció la creación de las Uppaz con Cabello al mando en la recta final de la primaria opositora que debe celebrarse el 22 de octubre, lo que fue interpretado por algunos analistas políticos como un plan para «sembrar miedo» en la población que salga a las calles a protestar por derechos políticos y sociales.

