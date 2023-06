Casal: La captahuella no se usaría para levantar listas de opositores que participen en la primaria

El presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casal, se pronunció nuevamente sobre la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la elección del candidato presidencial opositor.

De acuerdo con el abogado, de solicitarse formalmente esta asistencia, “la captahuella tendría solo la función de evitar la usurpación de identidad, pero no se usaría para almacenar datos, conservar datos o levantar listas de opositores”.

Agregó que las garantías de protección de la identidad de los electores serán informadas a detalle una vez se aprueben en la comisión técnica conjunta que integran con el CNE.

Acuerdo son el CNE

Así mismo, ratificó que la reunión con las autoridades electorales se tramitará formalmente este lunes 5 de junio, con el objetivo de que los acuerdos se alcancen esta semana.

“Yo pienso que sí (se podrá lograr un acuerdo con el CNE) porque se trata de ratificar lo que se ha hablado en las últimas reuniones. Lo que decidió la Comisión de Primaria es que, de ser ratificado esto, se solicitará la asistencia técnica”, dijo en entrevista concedida al periodista Román Lozinski del Circuito Éxitos.

Casal informó que la aplicación web que permitirá a los venezolanos que están en el exterior actualizar sus datos para poder votar en la primaria se habilitará en los próximos días.

Es preciso destacar que solo las personas que están inscritas en el Registro Electoral podrán modificar, a través de esta aplicación, sus datos de dirección y participar en la primaria. Se estima que en esta condición están cerca de 3 millones de venezolanos.

“Evidentemente esta aplicación es solo para la elección primaria, no garantiza que puedan votar en la presidencial, pero haremos las gestiones que estén a nuestro alcance para instar a las autoridades a que la delegaciones diplomáticas activen esos servicios que deberían estar activos, incluso con jornadas especiales”, dijo el presidente de la CNP.

Sobre el intento del excandidato presidencial Luis Ratti de judicializar la primaria, Casal respondió: “Nunca ha sido rechazada una postulación de su parte. Dirigió una comunicación el 10 de mayo manifestando pleno apoyo al trabajo de la comisión, no sé qué ocurrió después. No será causa de una acción nuestra que él haya tenido esa modificación en su postura, nunca le hemos negado la participación y las puertas no están cerradas tampoco en este momento”.

Agregó que buscan acceder al contenido del recurso presentado por Ratti “para prepararnos frente a esta acción”.

El lapso de postulaciones a la primaria inicia este lunes 5 de junio y terminará el próximo 23 de junio.