La Comisión Nacional de Primarias, ente que organiza las elecciones primarias de la oposición, pidió a los venezolanos dentro y fuera del país que utilicen solo el buscador oficial de la organización para ubicar centro y mesas de votación para los comicios del próximo 22 de octubre.

“En consecuencia, exhortamos a venezolanos, dentro y fuera del país, a no hacerse eco de buscadores no oficiales de centros y mesas de votación, pues estos no cuentan con las revisiones finales avaladas por este órgano rector y podrían arrojar información imprecisa sobre el lugar donde le corresponderá votar a los electores el 22 de octubre en la Elección Primaria”, informó la CNP mediante un comunicado publicado en su cuenta en X (antes Twitter) el domingo 3 de septiembre de 2023.

La CNP explicó que el uso del buscador oficial es necesario debido a que solamente en esa plataforma se puede avalar la información consolidada por el equipo técnico de la comisión, que en este momento hace las revisiones finales a la tabla centro y tabla mesa.

El ente indicó que las revisiones ya están disponibles en la página web oficial de la CNP.

“Evitemos la divulgación de información no oficial sobre la Elección Primaria que pudiera generar confusión en el electorado”, concluyó el texto de la CNP.

Para verificar cuál es tu centro de votación oficial puedes entrar al siguiente enlace oficial.

