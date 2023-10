Capriles se retira de la primaria: ¿cuáles son las implicaciones?

Henrique Capriles Radonski se retiró de la primaria opositora. La inhabilitación fue el argumento principal para señalar que su candidatura no es “viable”.

La decisión del emblemático político aún sigue levantando dudas y generando diversas lecturas.

Para la politóloga y doctora en ciencias sociales María Puerta Riera tiene que ver con reconocer que no tiene capacidad para remontar apoyos de cara a la elección del próximo 22 de octubre.

En su opinión, lejos de jugar a la “implosión” o “sabotaje” de la primaria, su renuncia apunta más a “evitar diluir los esfuerzos y centrarse en que haya una opción que aglutine a todos los factores”.

“La primaria es una opción para tener capacidad de negociación con el gobierno. El problema de fondo quizás es que Capriles no está en condiciones de negociar su inhabilitación, porque su candidatura no tiene respaldo popular. En el caso de María Corina Machado tendría la capacidad para negociar, porque es la que va adelante”, señala.

El profesor de Historia Económica y Pensamiento Político, Pedro Benítez, ve una correlación casi obvia con la popularidad de Machado.

“La primera impresión que da es que esto ratifica que la favorita a ganar es María Corina Machado y que sería un triunfo abrumador, tal como lo indicaron las encuestas. Ella se apoderó de la primaria, la primaria es ya un referéndum sobre su liderazgo político”, expresa.

También destaca el perfil de Capriles como el dirigente opositor más votado en la última etapa de la historia venezolana, obteniendo más de 7 millones en 2013.

“Yo creo que aún tiene capital para ser un candidato competitivo, pero la política es así. Es como estar en un ascensor: a veces estás arriba y otras en el sótano lavando carros”, afirma.

No obstante, cuestiona el argumento de la inhabilitación que usa el exgobernador de Miranda: “No lo entiendo, él ya sabía que estaba inhabilitado, ¿por qué decidió aspirar entonces? Es evidente que los números no le daban y prefirió ahorrarse esa derrota. El argumento de la inhabilitación no me suena convincente”.

¿De qué depende el éxito o fracaso de la primaria?

Benítez advierte que “si la primaria va a servir para que un grupo de oposición derrote a otro grupo va ser un fracaso. Si por el contrario, sirve para que la candidatura que triunfe unifique a los actores que no salieron favorecidos en la consulta y los que no participación en la primaria va a ser exitosa”.

Sin embargo, el mantra “hasta el final” de Machado es percibido por algunos factores de la Plataforma Unitaria como una estrategia “insurreccional” velada, lo que puede atentar contra la unidad.

El propio Capriles mostró su temor a que Machado no esté comprometida con la ruta electoral en un encuentro que sostuvo con la prensa extranjera la tarde de este martes 10 de octubre.

En este encuentro el dirigente de Primero Justicia también dejó claro que su retiro “no es para guardarle la silla a (Manuel) Rosales“.

Sobre esto, el profesor opina que de cumplirse las proyecciones, en el escenario en el que la líder de Vente Venezuela se imponga, “la principal responsabilidad sobre el destino del campo democrático venezolano y la lucha por rescatar las libertades de nuestro país estará en manos de ella”, quien deberá demostrar que puede aglutinar.

“Entiendo que entre los candidatos se firmó un acuerdo político de compromiso con la ruta electoral, pero que Capriles deje abierta esa duda lo que indica es que es un tema que no se ha cerrado y es, a mi modo de ver, la debilidad fundamental de la primaria que no deja clara cuál es la ruta que se va a seguir”, subraya.

La politóloga María Puerta Riera también destaca la unidad como condición indispensable. “La primaria significa una oportunidad para la oposición de tener una propuesta política organizada. Si vamos a tener una candidatura electa en primaria y otros que se van a lanzar como independientes eso añade más elementos a la fragmentación”, manifiesta.

Puerta insiste en que la oposición debe continuar los esfuerzos por restituir garantías de cara a las presidenciales de 2024 que incluye el levantamiento de las inhabilitaciones. “Esto implica capacidad organizativa de la oposición y presión internacional, siendo Estados Unidos un actor clave”.

