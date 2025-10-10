El líder opositor venezolano Henrique Capriles Radonski se sumó a las voces de celebración por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a su colega opositora María Corina Machado. A través de sus redes sociales, Capriles envió un mensaje de felicitación y reconocimiento, destacando el significado del galardón para la lucha democrática en Venezuela.

En su comunicado, Capriles Radonski extendió sus «sentidas felicitaciones» a María Corina Machado por el prestigioso premio. Resaltó que el Nobel es un «reconocimiento a todo su esfuerzo de organización, promoción, perseverancia» para que millones de venezolanos se pudieran expresar de forma democrática en las elecciones presidenciales de 2024.

Capriles subrayó además que el premio representa una validación a la labor de «defender la sagrada soberanía popular» en el país.

Hacemos llegar a @MariaCorinaYA nuestras sentidas felicitaciones por la adjudicación del Premio Nobel de la Paz 2025.



Un reconocimiento a todo su esfuerzo de organización, promoción, perseverancia para que millones de venezolanos en las peores condiciones se expresaran… pic.twitter.com/J6k16myYbS — Henrique Capriles R. (@hcapriles) October 10, 2025

Un Impulso para la Paz y la Libertad

El exgobernador del estado Miranda expresó su deseo de que este importante galardón sirva como un «impulso» adicional para alcanzar la paz en Venezuela.

«Que este reconocimiento sea otro impulso para alcanzar la paz y que nuestra Venezuela deje atrás el sufrimiento y recupere la libertad y la democracia por la que se ha luchado por tantos años», escribió Capriles.

Finalmente, concluyó su mensaje reafirmando un principio fundamental: «La paz siempre será el camino y la meta. La paz es el anhelo de la gran mayoría de los venezolanos y de quienes habitamos este planeta».

El anuncio del Comité Noruego del Nobel, realizado la mañana de este 10 de octubre en Oslo, ha sacudido el panorama político internacional y ha sido recibido con euforia por la oposición venezolana.

Machado, de 58 años, ingeniera industrial y fundadora del partido Vente Venezuela, se ha convertido en el símbolo de la resistencia contra el Gobierno de Nicolás Maduro, especialmente tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, donde la oposición denunció un fraude masivo.

Este respaldo de Capriles cobra especial relevancia en el contexto de tensiones internas en la oposición venezolana. En abril de este año, Machado había criticado duramente a un sector «ultramoderado» liderado por Capriles y el gobernador Manuel Rosales, acusándolos de «traicionar la causa» al pactar con el régimen su participación en elecciones regionales que la líder opositora calificó de «farsa». Sin embargo, el Nobel parece haber unificado voces: el mensaje de Capriles se suma a felicitaciones de figuras como el presidente francés Emmanuel Macron, quien destacó a Machado como «la esperanza de todo un pueblo», y la Casa Blanca, pese a críticas iniciales del entorno de Donald Trump.