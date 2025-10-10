Este 10 de octubre de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por el Comité Noruego del Nobel, en reconocimiento a su «incansable y valiente lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela», en un país sumido en una profunda crisis política, económica y social.

Este hito histórico convierte a Machado en la primera venezolana en recibir este prestigioso galardón, un momento que ha resonado profundamente tanto dentro como fuera del país.

El anuncio desató una avalancha de reacciones de figuras políticas, líderes nacionales e internacionales, y ciudadanos que ven en este reconocimiento una validación de la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela.

María Corina Machado, Nobel de la Paz.



No creo que haya nadie que merezca más ese premio.



Gracias por tu lucha incansable por la libertad de todos nosotros.



Por tu valentía y compromiso por rescatar nuestro país.



Como hijo de un preso político me llena de orgullo ver que la… pic.twitter.com/wsH4qROlSH — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) October 10, 2025

Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial de la oposición, expresó su entusiasmo a través de la red social X: “¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primera Nobel de Venezuela!”. Su mensaje, compartido ampliamente, refleja el orgullo colectivo de la oposición venezolana.

Diversos partidos de la oposición, incluyendo Vente Venezuela, el movimiento liderado por Machado, celebraron el galardón como un respaldo internacional a la lucha por un cambio democrático en el país.

En un comunicado oficial, Vente Venezuela expresó: “Este Nobel no es solo de María Corina, sino de cada venezolano que ha resistido la opresión, que ha alzado su voz y que no ha cedido ante el autoritarismo.

Es un reconocimiento a nuestra lucha colectiva por la libertad”. Desde el exilio, Leopoldo López, líder de Voluntad Popular (VP), compartió un emotivo mensaje en redes sociales: “María Corina Machado encarna el espíritu indomable de Venezuela. Este Nobel de la Paz es un faro de esperanza para millones que sueñan con un país libre. Su liderazgo nos inspira a seguir adelante, sin miedo, hasta lograr la democracia”.

López, quien ha enfrentado prisión y persecución, destacó que el premio honra también a los presos políticos y a los exiliados que han sacrificado tanto por la causa.

Primero Justicia emitió un comunicado en X, celebrando el “reconocimiento mundial a la valentía de una mujer que nunca se ha rendido ante la dictadura y que ha defendido con firmeza la democracia, la libertad y los derechos de los venezolanos”.

VENEZUELA YA ELIGIÓ LA PAZ SOBRE LA BARBARIE



No hay más que decir. El pueblo venezolano ya decidió. El 10 de diciembre, en el majestuoso Ayuntamiento de Oslo, María Corina Machado, ejerciendo como Vicepresidenta de Venezuela, recibirá el Premio Nobel de la Paz. pic.twitter.com/Nrn70yN0nH — Pedro Mario Burelli (@pburelli) October 10, 2025

El partido añadió: “Su voz representa la de millones que siguen resistiendo por un cambio real en Venezuela. Desde Primero Justicia, celebramos este homenaje a la lucha pacífica, cívica y moral de quienes no claudican ante el autoritarismo”.

Por su parte, Voluntad Popular describió el premio como un reconocimiento a la lucha por la libertad como una lucha por la paz. En un comunicado, afirmaron: “Hoy el mundo reconoce lo que los venezolanos hemos sido testigos tantas veces: que la lucha por la libertad de Venezuela es una lucha por la paz. Este premio es también del pueblo venezolano, que ha resistido con coraje, dignidad y fe. De cada madre que llora a su hijo preso o exiliado. De cada joven que no se rinde. De cada venezolano que, dentro o fuera del país, sigue creyendo que la libertad vale la pena”.

VP subrayó que el Nobel “anuncia el amanecer de una nueva era”, simbolizando “la victoria del bien sobre el mal, de la verdad sobre la mentira, de la decencia sobre la corrupción, de la democracia sobre la tiranía”.

Juan Guaidó, expresidente interino reconocido por decenas de países, también se sumó a las felicitaciones: “María Corina Machado es un símbolo de resistencia y esperanza. Este Nobel de la Paz no solo reconoce su liderazgo, sino el sacrificio de un pueblo que no se doblega. Es un llamado a la comunidad internacional para no abandonar a Venezuela”. Guaidó destacó la importancia de este reconocimiento en un momento en que la oposición enfrenta nuevos desafíos para unificar esfuerzos.

Otros líderes opositores, como Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano, destacaron el impacto global del premio: “María Corina ha llevado la voz de Venezuela a cada rincón del mundo. Este Nobel es un reconocimiento a su lucha, pero también un recordatorio de que la comunidad internacional debe actuar con mayor firmeza para apoyar nuestra causa democrática”.

Solórzano enfatizó la necesidad de aprovechar este momento para fortalecer la presión contra el régimen.

MARÍA CORINA MACHADO: PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2025🇻🇪♥️



Hoy, el mundo reconoce lo que los venezolanos tantas veces hemos sido testigos: que la lucha por la libertad de Venezuela es una lucha por la PAZ.



Felicitamos a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, por… pic.twitter.com/Jc2NQhpeap — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) October 10, 2025

El reconocimiento también generó reacciones entre la diáspora venezolana. Organizaciones de venezolanos en el exterior, como Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), emitieron un comunicado: “El Nobel de la Paz para María Corina Machado es un homenaje a la diáspora, a los que hemos tenido que dejar nuestro país, pero seguimos luchando desde lejos. Es un reconocimiento a nuestra resiliencia y a nuestra esperanza de regresar a una Venezuela libre”.

El impacto del premio trasciende las fronteras políticas. Incluso figuras culturales y académicas venezolanas se pronunciaron. La escritora venezolana Karina Sainz Borgo escribió en X: “María Corina Machado, Nobel de la Paz, es la prueba de que la constancia y la valentía pueden mover montañas. Este premio es un orgullo para todos los venezolanos que soñamos con un país mejor”.

Por su parte, el historiador Tomás Straka señaló: “Este Nobel no solo honra a Machado, sino que pone a Venezuela en el centro del debate global sobre la democracia y los derechos humanos. Es un momento histórico”.

El galardón llega en un contexto de creciente tensión en Venezuela, tras años de represión, crisis humanitaria y elecciones cuestionadas. Muchos ven este reconocimiento como un impulso para revitalizar la lucha opositora y un recordatorio al mundo de la situación crítica del país.

Como expresó Voluntad Popular, “este Nobel es el reconocimiento al bravo pueblo que no se dejó quebrar por el miedo, que ha mantenido viva, a pesar de todo, la llama de la libertad que Simón Bolívar encendió hace más de dos siglos”.