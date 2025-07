Capriles dice que tras elecciones hay que abrir canales de negociación y reconstruir a la oposición 

El excandidato presidencial y exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, votó para los comicios municipales de este 27 de julio, en la unidad educativa Santo Tomas de Villanueva en el municipio Baruta. Lo hizo a media tarde de este domingo, acompañado de su pareja y dos hijas.

El dirigente de Unión y Cambio (Única) advirtió que hace un año, en el mismo centro, sufrago el exdiplomático Edmundo González Urrutia, a quien sigue reconociendo como el ganador de las elecciones presidenciales de 2024, por lo que en medio del desánimo electoral, la soledad de la institución educativa no le sorprendía.

“La abstención es la nada”

“Es obvio que la motivación de los ciudadanos no es la misma que había antes, desde el punto de vista de la confianza en el voto, pero para mi la abstención no sirve de nada, la abstención es la nada y yo prefiero expresarme. Son elecciones importantes porque desde las alcaldías se hacen muchas cosas para mejorar la calidad de vida en los municipios”, dijo a la salida del centro de votación.

Admitió que votar este 27 de julio no era una demostración de más democracia en Venezuela, sino de la persistencia de la oposición en el país que lucha por un cambio político. Reiteró que ejercer el sufragio, esta vez por alcaldes y concejales, era una mejor opción que abstenerse y seguir manejando expectativas que no son realistas.

“Decir que el gobierno está a punto de caer no es verdad, seguir alimentando expectativas de que esto se cae mañana no es verdad, es como decir que la oposición está más unida, tampoco es verdad. Entramos en una etapa de total y absoluta apatía que le conviene al gobierno, por eso es un error no votar, no expresarse. A partir de mañana ojalá todos tengamos la reflexión de cómo reconstruimos la fuerza opositora”, declaró a la prensa que lo esperaba.

Rechazó que dirigentes políticos en el exilio llamaron a los venezolanos a no votar sin ofrecer a cambio un plan o una ruta, además de torpedear cualquier esfuerzo de negociación.

Dispuesto a hablar con Maduro

Al igual que lo hiciera el líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales este domingo, Capriles se pronunció a favor de “abrir canales” para una negociación con Miraflores, que permita, entre otras cosas, la liberación de todos los presos políticos.

UNT y Única postulan candidaturas a las alcaldías y concejos municipales este 27 de julio, en algunos municipios de manera conjunta y otros separados. También hubo postulaciones unitarias con factores dentro y fuera de la llamada Alianza Democrática. La oposición mayoritaria, encabezada por María Corina Machado, mantuvo su llamado a “dejar al chavismo” solo con lo que consideran es una “farsa electoral”.

Capriles también consideró que declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en desconocimiento de la presidencia de Nicolas Maduro, son “retóricas” porque la administración de Donald Trump negoció con Miraflores el tema del canje de los prisioneros en El Salvador -sobre lo que no confirmó que tuviera algo que ver – y las operaciones de Chevron en Venezuela.

“Fue una negociación entre Maduro y EEUU (…) es claramente un proceso de negociación a dos. Si yo tengo que ir mañana a hablar con Maduro o con quien haya que hablar para buscar la libertad de presos políticos, no tengan ninguna duda que lo voy a hacer. Probablemente salgan algunos atacar, pero a mí quien me importa que agradezcan esas gestiones son quienes sufren, que son los familiares de los presos políticos y los presos políticos que sufren la cárcel injusta porque no han cometido delito”, sostuvo.

“No se puede borrar el 28 de julio”

Capriles descartó que haya otro proceso electoral en Venezuela en el corto plazo porque, a su juicio, a Miraflores no le conviene generar una reorganización de la oposición a partir de temas como la reforma constitucional, la cual cree “fue guardada”. Pese a ello, reiteró su llamado a la reconstrucción del músculo opositor, trabajar por la liberación de los presos políticos y buscar negociaciones que puedan derivar en cambios democráticos.

“Cerrado el ciclo electoral, pongamos todo el esfuerzo en los presos políticos, tratar de que se puedan abrir canales de negociación y en eso va a tener un rol importante EEUU porque son los dueños de las sanciones y sabemos el peso que eso tiene. Si se recupera el tejido social y la economía, los venezolanos vamos a estar más empoderados para luchar, por eso el tema Chevron es importante para el país no para el gobierno” argumentó.

A propósito de cumplirse un año de las elecciones presidenciales, recalcó que ni siquiera Maduro puede pasar la página del 28 de julio porque el denunciado fraude electoral está documentado.

“El 28 de julio es algo que el gobierno no va a poder borrar, por eso es una manipulación decir que se quiere pasar la página, no se puede borrar la historia, Maduro no la puede borrar porque está escrita”, dijo.