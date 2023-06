Capriles al inscribirse a las primarias: Venimos a ratificar que nuestra causa es Venezuela

El dos veces candidato presidencial y exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, formalizó su inscripción a las primarias de la plataforma unitaria, con las que busca convertirse nuevamente en el aspirante opositor para las elecciones presidenciales de 2024.

«Nosotros tenemos una causa que venimos a ratificar que se llama Venezuela. Aquí está una representación del pueblo de a pie, de los que luchan todos los días para sacar el país adelante«, dijo el dirigente de Primero Justicia, que como hizo un día antes María Corina Machado, movilizó a un grupo de seguidores para que lo acompañaran a su postulación.

Hasta el momento, y a la espera de una posible inscripción de Manuel Rosales, es el último de los aspirantes que entrega los recaudos ante la Comisión Nacional de Primaria en el centro Letonia, en La Castellana este sábado 24 de junio.

En las próximas 48 horas los organizadores del proceso anunciarán los nombres finales de los candidatos, tras revisar las postulaciones de los 13 aspirantes. Se trata de Roberto Enríquez, Tamara Adrián, Andrés Velásquez, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, Luis «Balo» Farías, César Almeida, Gloria Pinho, María Corina Machado, Freddy Superlano, Andrés Caleca, Carlos Prosperi y Henrique Capriles.

Capriles fue el aspirante número 13 en formalizar sus aspiraciones ante la Comisión de Primaria. Foto: Albany Andara Meza

Qué dijo Capriles al inscribirse

«Es una verdad que no tenemos otra alternativa que seguir luchando por el país. Hoy vengo con mi familia, con mis dos niñas, con el varoncito que viene en camino. No estoy aquí obsesionado con una candidatura, nunca me voy a obsesionar con algo que tenga una carga de poder», mencionó el abanderado de Primero Justicia.

Añadió que «estamos aquí con la bandera de los trabajadores públicos, maltratados y golpeados por el peor gobierno de la historia. No hay gobierno más malo en la historia de Venezuela que el gobierno de (Nicolás) Maduro», expresó Capriles sobre la gestión del líder chavista al que aspira enfrentar en las urnas tras haberlo hecho en el año 2013 y contra quien perdió por un estrecho margen.

Capriles apeló a su experiencia como gobernador de Miranda y sus recorridos en el país para asegurar que era la mejor alternativa dentro de los candidatos de las primarias que se celebrarán el próximo 22 de octubre.

«Nosotros seguimos creyendo que Venezuela tiene futuro. El encuentro no es un slogan ni una muletilla, es un sentimiento. Tenemos experiencia, el aprendizaje, la fe, la esperanza, ese sentimiento», afirmó.