Cerrado el ciclo electoral 2025, que incluyó comicios para escoger gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, los líderes de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, y Unión y Cambio (Única), Henrique Capriles, llamaron abiertamente a la negociación con Miraflores como la única vía que ven posible para tratar de buscar salidas a la crisis del país.

Pero un día después de los comicios del 27 de julio, el jefe de las negociaciones de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, hizo una clara advertencia: sólo reconocen como interlocutores a los representantes de las organizaciones políticas que lograron más alcaldías en la contienda municipal, léase las agrupadas en la Alianza Democrática y Fuerza Vecinal.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) dijo “chao” tanto a Capriles como a Rosales y “desechó” cualquier posibilidad de entendimiento con la “oposición extremista” que llamó a la abstención, en alusión al liderazgo de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática. “Ha nacido una nueva oposición”, sentenció.

Miraflores “fabrica” su propia oposición -la que no le representa ninguna amenaza – e “ilegaliza” a la que puede disputarle el poder en elecciones competitivas, destacan analistas consultados por Efecto Cocuyo. De momento, no ven que Maduro y su círculo de poder se sientan obligados a sentarse a negociar con factores internos, por lo que descartan que la propuesta de los exgobernadores de Miranda y el Zulia tenga mayor eco y trascendencia.

“Oposición a la medida”

“A estas alturas no cabe duda de que el gobierno fabrica su propia oposición, la que está autorizada a ir a elecciones que no son competitivas y a la vez ilegaliza a la oposición mayoritaria, para que no pueda participar en nada porque no es conveniente”, sostiene el director de Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CepyG-Ucab), Benigno Alarcón.

Recuerda que una “autocracia electoral” requiere de una oposición para justificar comicios, pero aquella, reitera, que no representa un peligro.

“Fuerza Vecinal (FV) con 11 alcaldías es la segunda fuerza opositora. Nace una nueva interlocución, que es la oposición que tiene los votos. Anoche fallecieron Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular. Descansen en paz, y UNT está boqueando. Estamos dispuestos a trabajar y a confrontarlos”, dijo Rodríguez en rueda de prensa este lunes 28 de julio, tras las municipales.

“Como primera fuerza opositora”, porque se adjudicó 19 alcaldías, Rodríguez reconoció a la llamada Alianza Democrática, que integran organizaciones con representación en la AN como Acción Democrática (AD) y Copei (intervenidos judicialmente) y otras como Cambiemos, de Timoteo Zambrano. En este grupo incluyó a la Alianza del Lápiz, de Antonio Ecarri, y Arepa, de Daniel Ceballos.

De 335 gobiernos locales, los factores fuera del chavismo solo obtuvieron 50 en los comicios municipales, en los que no participó la oposición que condujo al triunfo electoral del 28 de julio de 2024, desconocido por el chavismo. Alarcón advirtió que difícilmente se puede considerar como “fuerza opositora” a organizaciones que, incluso juntas, apenas llegaron a 6% de la votación.

Maduro también habló de «nueva oposición»

El líder chavista Nicolás Maduro también usó el término de “nueva oposición” para definir a los alcaldes y partidos políticos que obtuvieron los 50 ayuntamientos en diversas regiones del país, que, además de Fuerza Vecinal y la Alianza Democrática, representan los nueve mandatarios locales del estado Cojedes, agrupados en el partido regional Vamos Vamos Cojedes del gobernador de esa entidad, Alberto Galíndez, el único opositor que retuvo la gobernación en los comicios del 25 de mayo.

«A esa nueva oposición, yo, como ellos saben, les extiendo mis manos para el diálogo por el país, para pasar la página de tantos capítulos horribles, de golpes Estado, llamados a bloqueos, a sanciones, a magnicidios, llamados a intervención militar extranjera, emboscadas contra objetivos sublimes del país», afirmó Maduro este miércoles en declaraciones que recogió la agencia española de noticias Efe.

¿Qué dijeron los exgobernadores?

“Cerrado el ciclo electoral pongamos todo el esfuerzo en los presos políticos, tratar de que se puedan abrir canales de negociación y en eso va a tener un rol importante EEUU porque son los dueños de las sanciones y sabemos el peso que eso tiene”, dijo Capriles tras votar este 27 de julio.

El diputado electo de la AN de 2026 aseguró que si le tocaba ir a hablar con Maduro por los presos políticos lo haría. También llamó a la “reflexión” para que la oposición pueda “reconstruirse” tras la importante abstención registrada, tanto el 25 de mayo como el 27 de julio.

«Aquí no hay otro camino que negociar, buscar el voto, buscar un acuerdo democrático y sacar a este país de esta desgracia. El país con mayores riquezas petroleras, ¿para qué? Nosotros deberíamos estar mejor que Dubai», dijo Rosales el mismo domingo.

Chavismo sin obligación de negociar

Para la politóloga María Isabel Puerta Riera, la administración de Maduro no se siente “obligada” a sentarse a negociar con ningún factor interno al mantener, luego de un año de las presidenciales, el control del país a punta de represión y teñir el mapa de “rojo” en comicios no competitivos.

Pese a ello, no considera negativo el planteamiento tanto de Capriles como de Rosales. Estima, que ambos, ante la imposibilidad de que Maduro reconozca que fue derrotado electoralmente hace un año, intentan provocar cambios desde adentro. Puerta Riera advierte que no se trata de “cohabitación” puesto que el chavismo no está dispuesto a compartir ningún espacio de poder o control del país.

“Estamos en un momento de redefinición de la oposición y solo cabe esperar un cambio de estrategia que vaya más allá de lograr unidad solo en momentos coyunturales como ocurrió en las presidenciales del 28 de julio. Una unidad más estable para mitigar el abuso de poder. En el caso de Capriles y Rosales no se trata de pactar, sino que entienden que Maduro es quien tiene el poder y todo el que vaya en contra de eso queda por fuera”, expresó la politóloga.

¿Cómo queda María Corina Machado?

Alarcón coincide al señalar que, pese a las buenas intenciones que pueda tener el llamado de los excandidatos presidenciales, están “condicionados” a la “voluntad” de Miraflores.

“No negocia el quiere, sino el que puede. La realidad es que en estos momentos no obligan a nadie a sentarse, no hay capacidad para empujar al gobierno a una negociación”, aseveró.

De lado del liderazgo de Machado, del que el chavismo no quiere saber nada y quiere desechar por completo, ambos analistas indicaron que a la dirigente de Vente Venezuela y a las organizaciones políticas fuertemente golpeadas por la persecución el único camino que tienen es hacer oposición como se hace en regímenes no democráticos. Ello, afirmaron, requiere de estrategia y creatividad.

“En Sudáfrica, la oposición no tenía derecho al voto y su líder (Nelson Mandela) estaba preso, pero buscaron caminos y formas. La oposición en regímenes autocráticos no se hace desde puestos de elección popular, llámese curules o alcaldías, a los que ni siquiera van a poder llegar porque no pueden participar en elecciones”, recalcó Alarcón.

Riesgo de desconexión

Puerta Riera sostuvo que Machado y la dirigencia que acompañó la ruta hacia el 28 de julio de 2024 corren el riesgo de quedarse anclados, suspendidos en el tiempo, si no logran trascender la línea de solo declaraciones con manejo de altas expectativas.

A un año de las presidenciales, Machado divulgó un video en el que llamó a la “organización clandestina” para hacer frente al poder y dijo a los militares que sabían lo que tenían que hacer.

“Puede profundizarse la desconexión política porque la gente, frustrada por el robo electoral, se va volcando a resolver solo sus necesidades inmediatas al escuchar declaraciones poco realistas, caer en la orfandad política. Hay que asumir que hacer política de oposición en Venezuela representa un alto riesgo porque no hay libertades y, por ende, generar estrategias diferentes, pero que la gente siga sintiendo que la oposición está de su lado”, agregó.