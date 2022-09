En Voluntad Popular (VP) hablan de “reelección” cuando mencionan a su candidato a las primarias: Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente interino de Venezuela.

La dualidad que asumirá el dirigente opositor en 2023, de presidente a candidato, abre el debate sobre el uso de recursos públicos en campaña, en medio de solicitudes de rendición de cuenta que elevan los propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

Si bien es cierto que los fondos públicos bajo el control del gobierno interino son custodiados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también es cierto que la oficina de la presidencia, que encabeza Guaidó, recibe una asignación como parte del presupuesto aprobado cada año.

El presupuesto que se denominó Fondo de Liberación Nacional cubría los gastos de 16 entes del Gobierno interino dentro y fuera del país, según el presidente del Consejo de Administración de Gasto, Alejandro Plaz.

En 2020, la Comisión Delegada aprobó 1,7 millones de dólares para el despacho de la presidencia, la procuraduría, la junta directiva y la comisión delegada.

En 2021 autorizaron 2.3 millones de dólares para gastos de seguridad del presidente encargado, consultoría jurídica, asesorías, movilidad y eventos.

Estos recursos provienen de una cuenta a favor del Banco Central de Venezuela, que quedó bajo custodia de la Reserva Federal de EE. UU. y llegó a tener 342.279.672 dólares.

En lo que va de 2022, Guaidó no ha rendido cuentas de su gestión aunque prometió fijar pronto una fecha para ofrecer detalles sobre la ejecución presupuestaria.

Los señalamientos de presuntos hechos de corrupción e irregularidades cometidas en activos de la República, como Monómeros, también empañan la imagen de la presidencia encargada.

Fondos públicos

Sergio Vergara, miembro de la dirección nacional de VP, argumenta que el gobierno interino recibe recursos específicos para “gastos menores” que “están tutelados por el Consejo de Administración del Gasto que es una entidad que tiene representación de todas las fuerzas políticas”.

A través del Contralor también se hace seguimiento a esas partidas, según el político. Sin embargo, es poco lo que se sabe del trabajo que ha estado desempeñando el contralor especial Juan Pablo Soteldo Azparren.

Vergara no ve incompatibilidad entre la postulación de Guaidó como abanderado de la oposición y su rol como presidente interino: “La Constitución permite la reelección y participar en un proceso electoral en simultáneo con el ejercicio de una función pública”.

“De la misma forma, el diputado Carlos Prósperi (Acción Democrática), que cobra por la Asamblea Nacional, o la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), ambos son candidatos. Ellos no dejan de ser diputados por el hecho de ser aspirantes al proceso primario, entonces creo que funciona igual para todos y las garantías deben ser las mismas”, apunta.

Roberto Marrero, quien también forma parte de la dirección de Voluntad Popular, sostiene que es imposible que Guaidó use recursos públicos para su campaña porque no tiene acceso a dichos fondos. “El que usurpa y malgasta los fondos públicos es Maduro”, cuestiona.

“No hay ninguna razón ni política ni constitucional para que Guaidó no puede ser candidato, no hay ningún impedimento para que un presidente ejercicio, en un país que permite la reelección, sea candidato. Pero el tema no es quién sea el candidato, el tema son las condiciones electorales”, afirma.

El exjefe del despacho de la presidencia interina asegura que la decisión de que Guaidó fuera el candidato de VP “fue unánime”, “propuesto incluso por Leopoldo López”, comenta.

No obstante, el dirigente señala que no hicieron un anuncio “con bombo y platillo” porque no hay nada que celebrar mientras no existan garantías para los comicios.

“Juan Guaidó tiene la primera opción a nuestro entender, pero ese no es el mensaje al país, lo que hay que decirle a Venezuela es que tenemos condiciones, que soltaron a los presos políticos, que retornaron los exiliados, que cesó la persecución y todo esto se logra con una negociación que hay que crear para que haya una transición política. Las transiciones no se decretan, se trabajan”, expresa.

Marrero se refiere a la oposición “moderada” como la “oposición splenda” y considera que hay que dudar de todo aquel que aspire a medirse en las presidenciales y no esté actualmente inhabilitado: “El que tiene puntos para ganarle a Maduro está inhabilitado o es cuestión de tiempo para que lo esté, así que decir que hay que ir con un candidato que no esté inhabilitado es una estupidez”.

Otra fuente de VP, que pidió mantener su nombre en reserva, admite que “toda reelección implica una ventaja respecto a quien no se reelige, eso es ciencia política 1.0”. No obstante, aclara que “esta es una situación muy distinta porque el gobierno interino no ejerce el poder de facto”.

Esta persona opina que no existen riesgos en cuanto al uso de recursos públicos porque Guaidó “no maneja estos fondos sino a través de mecanismos absolutamente indirectos”. “Lo que puede haber es la posibilidad, como en todas las campañas, es que particulares apoyen y hagan entonces una coalición de fondos para que eso se maneje a través de esos fondos no públicos”, agrega.