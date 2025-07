Los comicios de alcaldes y concejales, fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 27 de julio, tienen como antecedente el denunciado fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y la alta abstención (expertos estimaron más de 70%) en las regionales y parlamentarias del 25 de mayo.

También como telón de fondo, el contexto de elevada persecución política y el “silencio” de la dirigencia nacional de oposición que llamó a votar en los comicios de gobernadores, Consejos Legislativos y Asamblea Nacional (AN).

Pese a ello y las limitaciones como una cortísima campaña electoral (apenas 14 días, del 11 al 24 de julio), candidatos fuera del chavismo, postulados tanto por organizaciones de la Alianza Democrática como por las tarjetas de Unión y Cambio, de Henrique Capriles, y Un Nuevo Tiempo (UNT), de Manuel Rosales, recurren a actividades como recorridos en puntos estratégicos para intentar convencer a la gente de salir a votar.

La percepción de los votantes

¿De qué depende que los centros de votación no luzcan tan vacíos como el 25 de mayo? De que la gente esté consciente de la importancia de estos comicios, por ser los alcaldes los funcionarios que más inciden en su calidad de vida diaria, coinciden algunos candidatos consultados por Efecto Cocuyo.

A esta característica, también apuesta el director de la firma encuestadora Delphos, Félix Seijas, para que en las localidades, unas más que otras, especialmente en los considerados bastiones opositores, se registre una mejor participación de electores comparado con el 25 de mayo, pese a la enorme desconfianza en el árbitro electoral.

“La participación tiene que ver siempre con la percepción que la gente tiene sobre si el evento electoral impacta o no su vida. Qué tanto puede impactar el resultado de una elección en sus condiciones de vida, entorno y luego entran a jugar una serie de factores, por ejemplo, si la elección es competitiva o no y en ese sentido, el ambiente electoral en el último año ha sido pesado”, señaló Seijas.

Otro elemento que pudiera incidir en la participación de los votantes, a juicio del estadístico, es la oferta de candidatos tanto del lado del chavismo como de los que se consideran opositores. En este punto, reconoció que el chavismo apuesta en esta oportunidad a liderazgos locales, muy cercanos a la gente, cuyas caras son “nuevas” en el contexto político nacional para movilizar a las “apáticas” bases.

Mientras que del lado opositor, la gente para salir a votar, apunta Seijas, pudiera evaluar a quienes en realidad consideran opositor y a quien no y si quienes son vistos como opositores, logran convencer con su oferta electoral y si son conocidos o logran dar a conocerse en las comunidades durante la corta campaña electoral y pese a la escasez de recursos.

Mensaje de los candidatos

“Entendemos que la gente se siente robada (tras el 28 de julio) pero eso no puede impedir que sigamos luchando, el voto es la herramienta para expresar ese descontento, para movilizarse, debemos defenderlo como herramienta para seguir dirimiendo las diferencias en paz. Constatamos en la calle que la gente sigue queriendo un cambio en el país, que se siente frustrada y por eso el mensaje de esta campaña es que no podemos regalar el voto ni los espacios, la solución no es quedarse en casa el 27 de julio”, sostuvo el candidato a la Alcaldía de Caracas, Jorge Ignacio Barragán.

La candidatura del internacionalista de 27 años, dirigente de la Alianza de Lápiz de Antonio Ecarri, cuenta con el apoyo de UNT y Unión y Cambio, Avanzada Progresista (AP) y El Cambio de Javier Bertucci, además de otras dos organizaciones.

Una estrategia de campaña durante estos primeros cuatro días del joven candidato, nativo de San Cristóbal, ha sido abordar el Metro de Caracas en horas pico o acercarse a las colas del transporte público, tanto en horas de la mañana como en la tarde, para llevarle su mensaje a los electores en zonas como Capitolio, Bellas Artes, Sabana Grande, Chacaíto, Ruiz Pineda (Caricuao), entre otras.

Jorge Barragán llama a no dejar de luchar por el cambio político

El sábado 12 de julio recorrió zonas como Santa Rosalía, acompañado de activistas de UNT para estimular el voto y hablar de propuestas en materia educativa, servicios públicos, especialmente del aseo urbano -que es lo que más se critica de la gestión de la actual alcaldesa y candidata a la reelección Carmen Meléndez – recaudación de impuestos, economía informal, entre otros.

También reconoció que a la administración de Nicolás Maduro y al Poder Electoral no les “interesa” que la gente se entere que hay elecciones el 27 de julio y por ello la casi nula campaña institucional.

“Lo único que ofrecen es desesperanza y los venezolanos debemos ir por el camino contrario. El alcalde afecta la vida de las personas que viven en el municipio y eso se lo debemos recordar a la gente. Todos, desde la dirigencia nacional hasta los candidatos y las fuerzas políticas en los municipios, debemos seguir promoviendo la participación”, comentó.

Comportamiento según el municipio

“Lo más probable es que veamos niveles distintos de participación, dependiendo del municipio. Donde la gente sienta que está de acuerdo con el candidato, que crea que puede ganar y que es importante que ese candidato gane. Esa importancia tiene que ver con la diferencia entre ese candidato y el contrario, si no no hay mucha diferencia entre los dos, el incentivo de participar disminuye, pero si hay mucha diferencia aumenta”, advirtió Seijas.

El analista recordó que fuera de las presidenciales, los niveles de abstención de otro tipo de elecciones en Venezuela siempre son mayores, pero al actual proceso electoral se le suma el contexto post 28 de julio con “inhibidores importantes” de la participación. Pese a ello, insistió, se esperaría que el electorado se mueva según el municipio, por lo que la votación variará hacia arriba o hacia abajo, según las particularidades.

En municipios del área metropolitana de Caracas como Chacao, Baruta, El Hatillo o Maracaibo (Zulia) se apuesta a que pese a la apatía electoral e incluso las críticas a las actuales gestiones, la gente acuda los centros de votación para tratar de impedir que un chavista llegue a esas alcaldías, aun cuando el respeto a la voluntad popular, tras lo ocurrido el 28 de julio, no esté garantizado.

En Maracaibo, UNT, encabezado por el mismo Rosales, se ha visto activo en promover el triunfo del opositor Adrián Romero, alcalde encargado desde el encarcelamiento de Rafael Ramírez de Primero Justicia. Cuenta además con el respaldo de todos los factores políticos fuera del chavismo. Se intenta que Romero no sea afectado por la misma abstención que perjudicó a Rosales.

“Estamos en unión perfecta, todas las organizaciones políticas están haciendo lo que corresponde y ya quedará de parte de los marabinos que salgan a votar”, expresó Romero al inicio de la campaña electoral, en la que se le ha visto en recorridos por la ciudad.

En las regionales de 2021, en la que participó la oposición mayoritaria, se lograron 123 alcaldías de 335 municipios que tiene Venezuela, pero analistas y expertos electorales temen que si se repite la abstención del 25 de mayo ese número se vea reducido drásticamente.

Vencer la desinformación

Desde Maracay, municipio Girardot, el candidato unitario Manuel Ricardo Guerrero, llama en su campaña a la “conciencia colectiva”, igualmente para que se entienda que las alcaldías son los gobiernos más cercanos a la gente y no se puede dejar de votar.

“La abstención se ha convertido en un problema, fue notoria el 25 de mayo, pero aún así insistimos en un mensaje de esperanza, de fe, en que si es posible cambiar la realidad de un municipio”, dijo a Efecto Cocuyo.

Guerrero es el secretario general de AD (judicializada) en Aragua y su candidatura cuenta con el apoyo de Copei y VP judicializadas, AP, Lápiz, Min Unidad, Movimiento Ecológico, Cambiemos y Unidad Visión Venezuela, además de Única. Destacó que la oposición va en alianza igualmente en el resto de los 17 municipios de ese estado y que han logrado más de 50% del padrón electoral para contar con los testigos en las mesas de votación.

Candidato a la Alcaldía de Maracay reprocha falta de campana institucional del CNE

“Hay mucha desinformación porque falta una mayor campaña institucional por parte del CNE y es parte de lo que tenemos que vencer en esta campaña electoral con recorridos, cara a cara, asambleas”, agregó el candidato.

De acuerdo con el cronograma electoral aprobado por el CNE para estos comicios, desde este lunes deben instalarse ferias electorales en todo el país para que los votantes se familiaricen con el sistema de votación y la oferta de candidatos, pero el ente comicial no ha publicado la ubicación de los puntos, así como tampoco lo hizo en el evento del 25 de mayo. En el cronograma tampoco aparece agendado el tradicional simulacro electoral.