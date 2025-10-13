Tres días después de que el Comité Noruego del Nobel otorgara el Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora María Corina Machado, la Cancillería de Venezuela anunció «la reestructuración del servicio exterior», que incluye el cierre de las embajadas venezolanas en el Reino de Noruega y en Australia mientras abre nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso.

El anuncio, hecho este 13 de octubre a través de un comunicado difundido por el canal en Telegram del canciller Yván Gil, apunta que se trata de una «primera fase» que pretende optimizar los recursos del Estado y redefinir la presencia diplomática” y fortalecer las alianzas con el «Sur Global» y promover la cooperación en áreas como energía, educación, agricultura y minería.

La administración de Maduro abrirá embajadas en Zimbabue y Burkina Faso, que, según el comunicado, servirán como “plataformas clave” para impulsar proyectos de desarrollo y fortalecer lazos históricos con naciones africanas “que han sido ejemplo de resistencia frente a presiones hegemónicas”.

Cierre en Europa y Oceanía

En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el cierre de las embajadas venezolanas en el Reino de Noruega y en Australia, en lo que denomina un proceso de “reordenamiento y optimización” de la representación diplomática.

La Cancillería precisó que las relaciones bilaterales y la atención a los ciudadanos venezolanos residentes en esos países serán asumidas “de manera eficiente” por misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles serán anunciados próximamente.

¿Coincidencia con el Nobel a Machado?

El anuncio llega apenas tres días después de que el Comité Noruego del Nobel, con sede precisamente en Oslo, concediera el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, en reconocimiento a su “lucha pacífica y sostenida por la restauración de la democracia en Venezuela”.

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

El gobierno de Maduro no ha hecho referencia directa al galardón, pero el comunicado ha generado lecturas políticas entre analistas y sectores diplomáticos, que interpretan la decisión como un gesto de distanciamiento simbólico hacia el país que alberga el comité del Nobel y que ha servido en el pasado como mediador en los procesos de diálogo entre el chavismo y la oposición.

La Cancillería cerró su comunicado reafirmando que las acciones anunciadas reflejan la “voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir a la construcción de un nuevo orden mundial basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”.