Luego del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, en una transmisión especial de Efecto Paz, un espacio de Efecto Cocuyo y Laboratorio de Paz, los moderadores Rafael Uzcátegui y Luz Mely Reyes, junto a la académica cubana Hilda del Carmen Landrove, analizaron el impacto de este reconocimiento en Venezuela y más allá, en un contexto marcado por la censura y la polarización.

“Esto es una noticia extraordinaria, independientemente de la valoración que tú hagas”, expresó Uzcátegui, coordinador de Laboratorio de Paz, con una mezcla de entusiasmo y orgullo.

“Es la mejor noticia que hemos tenido este año, junto con el anuncio de la canonización de José Gregorio Hernández”, agregó.

Landrove, doctora en estudios mesoamericanos y promotora cultural cubana, ofreció una perspectiva externa: “Es doblemente admirable articular un movimiento pacífico frente a un régimen que produce violencia sistemática, con torturas y presos políticos. María Corina no es la misma de 2004 ni de 2012. Es una líder que ha cambiado radicalmente”, dijo la analista.

Comparándola con Nelson Mandela, Landrove añadió: “Como Mandela, que pasó de la lucha armada a la reconciliación, María Corina sintonizó con el pueblo venezolano, apostando por la vía electoral. Eso es una enseñanza para Cuba y Nicaragua, donde soñamos con un cambio similar”, agregó.

Censura y tensiones regionales

La noticia del Nobel irrumpió en las redes sociales, con un video del Comité del Nobel circulando ampliamente, pero en Venezuela, la censura limitó su alcance.

Uzcátegui explicó el riguroso proceso detrás del Nobel de la Paz: “Para 2025, hubo 338 candidatos: 244 personas y 94 organizaciones. Las nominaciones son secretas, solo se revelan 50 años después”, dijo.

Landrove, desde México, expresó su admiración: “Siento solo admiración por el pueblo venezolano, que no ha perdido su tradición democrática pese a años de chavismo y madurismo. Organizarse en los barrios, defender el voto y probar el fraude en condiciones tan difíciles es tremendo”.

Dijo que el momento clave fue el 29 de julio: “María Corina se ganó el Nobel cuando resistió las presiones para llamar a la calle y se mantuvo en la estrategia pacífica. La María Corina de hace 20 años quizás hubiera actuado diferente, pero la de 2024 es una líder transformada”.