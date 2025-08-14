Desde el estado Anzoátegui, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, volvió a denunciar presuntos atentados con explosivos que se iban a practicar en Venezuela por sujetos al mando de la dirigente opositora María Corina Machado, respaldada por el excomisario Iván Simonovis y la embajada de Estados Unidos en Colombia.

Cabello presentó a la prensa, este 14 de agosto, un arsenal supuestamente incautado en un galpón ubicado la población de El Tigre, que contenía más de 500 kilogramos de explosivos y pertenecía a una empresa petrolera.

«Se hallaron más de 1.500 tipos de explosivos. En esta empresa tienen más de 8 años sin contratar con Pdvsa. La Ley venezolana indica que no se puede tener en este tipo de empresas más de 50 kg de explosivos. ¿Qué se buscaba?”, cuestionó Cabello.

El segundo hombre fuerte del chavismo indicó que esa gran cantidad de explosivos, que no dudó en señalar que sería usados para armar planes desestabilizadores, eran capaces de generar una gran onda expansiva que acabaría con varios kilómetros de cualquier ciudad.

«Si todo esto explotara al mismo tiempo, tendría una onda letal, de 911 metros, casi un kilómetro. No quedaría nada ni nadie, y las esquirlas que desprenden estos explosivos de hierro llegarían hasta 1.200 metros, las esquirlas son proyectiles, que al explotar salen disparados a cualquier dirección», señaló.

Carga letal

Durante la presentación del material incautado, Cabello detalló que se trata de cargas huecas, explosivos concentrados tipo Pellets y HMX de hasta 18 kilogramos, así como detonadores eléctricos. Señaló que la potencia de estos explosivos es tan alta que la onda expansiva del HMX puede recorrer hasta 9,1 kilómetros en un segundo.

«No hay bombas ‘solomatachavistas’ entiéndanlo, no hay explosivos solo para la industria petrolera, si es explosivo le hace daño a cualquiera donde explote, ¿Qué es lo que buscaban? ¿Destruir a su propio país? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? Por eso es el desespero de la señora María Corina Machado, cuando quiere asumir el poder y no ha ganado ni una junta de condominio», subrayó.

Cuestionó que se diga que ese material solo era para uso de la actividad petrolera en el país y acusó a Machado, Simonovis y a EE. UU. de planear atentados.

«Cuando uno revisa quiénes son los dueños, quién es la consultora jurídica de la empresa, los vínculos que tienen con los sectores extremistas de ‘La Sayona’ (María Corina Machado), entonces todo queda muy claro y eso es parte de esta investigación», dijo tras precisar que han sido detenidas 18 personas.

El ministro chavista aseguró que esa incautación tendría que ver con la explosión en el Complejo Muscar, ocurrida en noviembre de 2024,