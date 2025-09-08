Cabello sobre alistamiento permanente en la Milicia: “Un pueblo en armas es garantía de paz” 

Desde La Guaira, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, recalcó que el pueblo venezolano está en paz, pero se entrena y se prepara frente a cualquier agresión externa. Esto en alusión al alistamiento permanente en la Milicia Bolivariana frente a la amenaza militar de Estados Unidos.

Aseguró que los primeros entrenamientos de los alistados en la Milicia, a través de los dos primeros operativos, cumplieron las expectativas y advirtió que no se debe subestimar a los milicianos solo porque un número corresponde a personas de la tercera edad. Recordó que el alistamiento es permanente a través del Sistema Patria.

“Sabemos que tenemos un enemigo al frente y la gente se prepara para combatirlo, sea quien sea (…) Es una transición y preparación para el pueblo en armas, pueblo en paz, pero preparados y listos ante cualquier agresión. El pueblo en armas es garantía de paz y dignidad”, advirtió.

Sostuvo que el chavismo no está llamando a ninguna guerra ni quiere un conflicto con nadie, pero el pueblo, incluyendo el Psuv, debe estar preparado y alerta en todas las instancias y frentes, “de todas las maneras y formas”.

También agradeció a sectores que sin ser políticamente chavistas han levantado su voz contra las amenazas militares de EEUU en el Caribe y pidió “dejar solos” a quienes a su juicio, están promoviendo una invasión.

“Creyeron que luego del asesinato de Chávez -tesis que sostiene- no nos íbamos a levantar más, calcularon mal entonces y ahora están calculando peor”, dijo.

Señala a EEUU de justificar posible escalada

Cabello volvió a hacer referencia a la destrucción de una embarcación en aguas internacionales, señalada por EEUU de transportar drogas desde Venezuela, para afirmar que se trató de una respuesta “destemplada” para justificar una escalada del conflicto.

“Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no lo discutimos con nadie, defendemos la soberanía. Asesinaron a 11 personas si es el caso y lo declaran públicamente, en una situación de no guerra, en aguas internacionales, ¿se vale todo entonces? No quieren que se hable de esos asesinatos. Era un peñero que tenía que abastecer 18 veces el combustible para llegar a Miami, como ellos dicen. El mundo tiene dudas, hubo una masacre contra esas personas y no les importa lo que diga la ONU”, fustigó.

Reiteró que no son ciertas las acusaciones de que en Venezuela se protege al narcotráfico y que con ello EEUU busca justificar una agresión como ocurrió con Irak en 2003, señalado de tener armas de destrucción masiva.

“Venezuela no siembra droga, no tiene laboratorios, el tráfico por el territorio es mínimo (…) 87% de la droga sale por el Pacífico, solo 5% por el Caribe. Deben tener intereses en ese 87%. El 60% de la droga de Colombia sale por Ecuador, pero (Daniel) Noboa es un arrastradito del gobierno de EEUU y el problema es Venezuela. Inmorales nos acusan de narcotráfico. No inventen lo que no pueden probar, mientras tanto avanzamos en el camino de la victoria”, subrayó Cabello.

Desestima advertencias sobre María Corina

Cabello aseguró que en Panamá se instaló un “centro de desinformación” contra Miraflores que difunde falsas versiones a diario sobre el conflicto que plantea el despliegue militar de EEUU en el Caribe y que una vez desmentidas, no las rectifica.

“Esa guerra psicológica no va a resultar, por ahí no es, buscan dividirnos, pero estamos curados, amalgamados”, aseguró.

Igualmente desestimó las advertencias que se hicieran desde EEUU si la administración de Nicolás Maduro se atreve a tomar cualquier medida contra la líder opositora, María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad.

“Las amenazas y sanciones contra nosotros están a la orden del día, buscan que nos rindamos, doblegarnos moralmente”, expresó el también ministro del Interior y Justicia.

La congresista republicana María Elvira Salazar advirtió a Cabello que tendría que correr con las consecuencias si se atrevía a “tocar” a Machado, luego de que el número dos del chavismo la amenazara con “apretar” el pasado 3 de septiembre, si EEUU agredí0a militarmente a Venezuela.

Con una gorra con la frase “dudar es traición”, Cabello indicó que este 11 de septiembre tendrá lugar la plenaria del congreso del Psuv y el 13 y el 14 habrá debates con las bases para recoger propuestas.

El chavismo tiene previsto abordar temas como los resultados electorales 2025, la organización del Psuv en los circuitos comunales, por sectores (trabajadores, campesinos, entre otros), evaluación de las gestiones estadales y municipales con foco en el apoyo a los proyectos comunitarios y seguramente el actual conflicto con EEUU.