Cabello señala a primera ministra de Trinidad por ataque de EEUU a lancha que salió de Venezuela

El titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, tiene «muchísima responsabilidad» en el reciente ataque de Estados Unidos contra una lancha en la que, según Washington, iban a bordo once presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua con drogas, quienes fallecieron.

«Ellos mismos (los funcionarios estadounidenses) admiten que asesinaron a unas personas, y tiene mucha responsabilidad la señora que gobierna Trinidad, muchísima responsabilidad, y condena ahora a muerte a cualquier pescador de Trinidad, de Tobago, de Venezuela, de cualquier isla que salga a pescar», dijo el ministro en su programa semanal de televisión.

Caracas considera como un invento la información que difundió Washington sobre el ataque contra la pequeña embarcación, e insiste en que EE.UU. busca, a través de una «presión militar», provocar un cambio político para tener acceso a los recursos naturales de la nación petrolera.

Qué dijo la primera ministra de Trinidad de la lancha

La primera ministra trinitense alabó recientemente el ataque a la lancha y abogó por eliminar «violentamente» a todos los narcotraficantes, y la aerolínea Caribbean Airlines suspendió sus rutas entre la isla y Venezuela durante todo el mes de septiembre.

Este miércoles, la mandataria informó que no buscará los cuerpos de los presuntos narcotraficantes atacados por EE.UU. y deportará a 200 presos venezolanos de sus cárceles.

La funcionaria apuntó que los cuerpos se recuperarán en el caso de que lleguen a las costas trinitenses.

Aparecen cuerpos al noreste de la Isla

En este contexto, dos cuerpos aparecieron entre el viernes y el domingo en las costas del noreste de Trinidad, la principal isla del archipiélago, y se sospecha que podrían estar vinculados con el ataque.

Con estas declaraciones, Persad-Bissessar respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que solicitó a la primera ministra trinitense que busque los cadáveres de los tripulantes a bordo de la lancha con presuntos narcotraficantes Estados Unidos atacó el pasado 2 de septiembre.

Cabell, dijo este miércoles que las autoridades de su país investigan el reciente ataque de Estados Unidos contra una supuesta narcolancha por el que fallecieron, según Washington, once presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

Cabello habla de 10 fallecidos y no 11

«Uno sí tiene que investigar, ¿verdad? Porque si dicen que asesinaron a once venezolanos, un Gobierno responsable tiene que ver quiénes son esos venezolanos, (…) hay que averiguar quiénes son, y nosotros sí estamos investigando uno por uno», afirmó el ministro, quien, además, aseguró que «no son once, son diez» los que iban a bordo de la pequeña embarcación.

En su programa semanal que transmite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también secretario general del Psuv, quien hace una semana calificó como un invento la información difundida por EE.UU. sobre el ataque, reiteró este miércoles que el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe «no tiene nada que ver con droga».

En cambio, aseguró que forma parte de un «asedio» que busca provocar «un cambio de régimen» para sacar al chavismo del poder, pero advirtió que le harán «vivir un infierno a quien intente hacerle daño a Venezuela».

La Casa Blanca defiende que el ataque del pasado 2 de septiembre respondió a las leyes de un «conflicto armado», fue contra una «organización designada como terrorista» y en defensa de los intereses de EE.UU. y la «autodefensa colectiva de otras naciones» víctimas de la violencia y la actividad de los carteles.

La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, dijo este martes que el ataque «envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo», que «el presidente (Donald Trump) no lo tolerará».

El ministro vestido de militar y con un fusil encabezó la activación de frentes de batalla en la refinería Amuay. Foto: Mazo 4F

Cabello activa frentes de batalla en Falcón

Durante la madrugada de este jueves, el ministro vestido en traje de campaña militar anunció la activación de 34 frentes de batalla en el estado Falcón, en el occidente del país, como parte del despliegue que desde Caracas anunció el líder chavista Nicolás Maduro del llamado «Plan Independencia 200».

El sitio web del programa del funcionario recogió declaraciones del considerado número dos del chavismo.

«En estos puntos convergen nuestras fuerzas militares, convergen los trabajadores y las trabajadoras, convergen nuestro Pueblo y las fuerzas policiales en perfecta fusión popular, militar y policial», dijo el ministro.

Esta activación la hizo desde la Refinería Amuay, que junto con Cardón conformán el Complejo Refinador de Paraguaná, donde en el mes pasado se denunció la detención de trabajadores de la industria petrolera.