Cabello responde a Comisión de Primaria por solicitud al CNE: Ni Plan República ni escuelas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió que la «incertidumbre» rodea la realización de la primaria opositora para el 22 de octubre, tras se rechazada la asistencia técnica del consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Comisión Nacional.

«No sé que viene mañana, hoy dicen que no, mañana pueden salir a decir que sí, los tiempos se los están comiendo, los centros de votación nadie sabe dónde están, ahora dicen que no dirán quiénes son los miembros de mesa, eso los tiene en guerra. El CNE decidirá, no nos metemos en eso, a estas alturas sigue sobre las primarias una gran incertidumbre, se harán o no, no se sabe», dijo en rueda de prensa.

La Comisión Nacional de Primaria, presidida por Jesús María Casal, envió una comunicación al Poder Electoral en el que mantiene el 22 de octubre como fecha de la primaria, por lo que declina la oferta de usar el sistema automatizado para la elección opositora, porque implica posponerla para el 19 de noviembre. Sin embargo, mantiene peticiones sobre seguridad, uso de algunos centros de votación e intermediación para la entrada de reporteros y observadores internacionales invitados.

«Primaria tutelada por EEUU»

«El comunicado es cómico, dicen que no quieren el CNE pero le piden cosas, le piden cosas que el CNE no tiene nada que ver, por ejemplo, pedir autorización para que expertos entren al país, el CNE no es quien decide quien entra en este país o no. Tampoco puede prestar escuelas porque son del Ministerio de Educación, tienen que hablar con el gobierno, las instituciones tienen sus reglas, pero ellos no reconocen al Estado», reprochó.

Pese al rechazo a la oferta del CNE, Cabello no descarta que la Comisión «pueda cambiar de opinión» posteriormente porque afirmó, las órdenes las da Estados Unidos como «financista» de la primaria.

«La música la pone quien paga, quien recibe la plata que está llegando desde EEUU, porque es un proceso tutelado por EEUU y harán lo que decida EEUU, no depende de ellos. Si EEUU dice mañana que será con CNE, dirán que sí», señaló.

Criticó además que se solicite al CNE el Plan República y con respecto al uso de las escuelas como centros de votación también recordó que «no se puede» porque «los niños están en clase».

«Guerra» por miembros de mesa

En diferentes alocuciones, Cabello se ha referido al financiamiento de la primaria, sobre la que informó que existe una investigación en curso por parte del Parlamento de 2020. Asimismo, ha asegurado que los miembros de las juntas regionales de la primaria están renunciando «en masa» por no estar de acuerdo con la forma como se organiza el proceso.

Este 2 de octubre se refirió a los miembros de mesa que prestarán funciones el 22 de octubre, para asegurar que la oposición entró en conflicto por su selección.

«Averiguen lo de los miembros de mesa, se están matando, los únicos que están listos son los adecos, para hacer lo que mejor ellos hacen, habrá arrebatones, se van a llevar las cajas corriendo (…) van a quemar papeles, los resultados, yo puedo de una vez decir que habrá pelea y no es una apuesta temeraria», advirtió en caso de que sí se haga la primaria.

Repitió que quien esté inhabilitado no puede ser candidato en la elección presidencial porque, argumentó. se trata de un evento electoral nacional en el que existen reglas a diferencia de la primaria.

«Cuando usted vaya al CNE le suena el pitico, rechazada, no admitida la inscripción, son leyes del Estado (…) Si está inhabilitada no va, el que va es Nicolás, ese sí está seguro», acotó.

