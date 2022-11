Cabello insta a la oposición a cumplir lo que se acuerde en México

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello ,saludó el reinicio de las negociaciones en México este 26 de noviembre, así como la firma de un acuerdo social entre la delegación del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

El número dos del chavismo recalcó que el único beneficiado con la reanudación de las conversaciones es el pueblo venezolano para cuyo beneficio, destacó, se liberaron 5.000 mil millones de dólares que se invertirán en salud pública, educación y electricidad, entre otros proyectos.

Advirtió que si bien será la Organización de Naciones Unidas (ONU) la que administre el dinero es el Ejecutivo Nacional el que decide los proyectos en los que se invertirán los fondos.

«El Gobierno nacional tiene muy clara la prioridad y es el pueblo, ellos nos tienen bloqueados, no nos dejan ni vender petróleo, la única manera que los recursos sean aprovechados por nuestro pueblo es por esa vía, tenemos unos acuerdos de funcionamiento con la ONU, pero los proyectos quien los va a decidir es el Gobierno. Que van a ser ejecutados, administrados (por la ONU), en verdad eso no nos importa siempre y cuando lleguen a nuestro pueblo», aseguró en rueda de prensa.

El grupo «más violento»

Cabello sostuvo que si no se logra el desbloqueo con la reanudación del diálogo y por vía de la ONU, el antichavismo se hubiera apropiado de los recursos como ha ocurrido con otros activos de la República congelados en el exterior.

«No podemos esperar que estén contentos (la oposición), el pueblo sí, este acuerdo es producto de un diálogo promovido por el presidente Maduro, hemos logrado que firmen algo, a ver si son capaces de cumplir porque no apuestan a la tranquilidad de nuestro pueblo», dijo.

Recordó que a la mesa de México solo acude un «pequeño» sector de la oposición que no la representa a toda y justificó que Maduro acepte sentarse con dicho grupo porque es el que, sostuvo, mantiene una «política de violencia».

«Maduro ha ordenado hablar con ellos desde el principio para saber qué es lo que quieren, les ha dicho que para llegar a la presidencia deben ganar elecciones», acotó.

«Las condiciones electorales están dadas»

Cabello reiteró que las elecciones presidenciales en Venezuela serán «cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo diga» y que no es problema del ente comicial ni del Psuv que la oposición esté dividida y que su dirigencia se pelee entre sí.

«El problema electoral radica en que la derecha reconoce al CNE solo si ella gana, cuando pierde no. Las condiciones electorales están dadas en Venezuela desde hace tiempo, aquí no se volverá al voto manual, eso es parte del pasado, ni eliminar capta huellas, tenemos un Registro Electoral, pero ellos no tienen votos y eso les dificulta sus acciones, están divididos, peleados», subrayó.

Vaticinó que la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado no participará en las primarias ni en las presidenciales porque prefiere opciones violentas como la invasión al país.

«El problema de ellos es que no reconocen al CNE y quieren trasladar su problema al resto del país, es una pelea entre los Machado y los Capriles, los López y los Mendoza, los Ocariz con los Borges y quieren que todo el país la sienta, que lo resuelvan ellos aquí habrá elecciones cuando el CNE lo diga, no importa lo que ellos hagan, por las malas no van a poder y por las buenas no nos van a ganar», advirtió.