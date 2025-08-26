Misión de Venezuela ante la ONU denuncia despliegue de crucero y submarino nuclear de EEUU frente a sus costas

La Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas denunció este martes la movilización de buques de guerra y hasta un submarino nuclear por parte de Estados Unidos a aguas del mar Caribe frente a las costas del país, que llegarían la próxima semana.

Aunque voceros como la diputada y jefa de la fracción parlamentaria del Psuv en la Asamblea Nacional, Tanía Díaz, hablaron la semana pasada de una «guerra psicológica» y tacharon de falsas las noticias sobre la movilización, lo mismo que medios afines al chavismo que cargaron contra la agencia de noticias Reuters, la representación de Nicolás Maduro ante la ONU citó nombres de buques que ya circularon con anterioridad en medios internacionales.

En concreto hablaron del USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles y el USS Newport News, un submarino de propulsión nuclear como parte del despliegue que EEUU comenzó a movilizar hacia el Caribe, con el objetivo de frenar las operaciones del narcotráfico en la zona,

En el comunicado que remitieron este lunes 25 de agosto a las misiones permanentes de Estados miembros de la ONU, la gestión del chavismo alerta sobre «la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América«, así como «la grave amenaza a la paz y seguridad regionales», que para Miraflores representa esta movilización de buques e infantes de Marina.

Citaron el Tratado de Tlatelolco (1967) que declaró a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares, principio que se violaría con el arribo de un submarino de propulsión nuclear a aguas caribeñas, así como la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de 2014, en la que los países se comprometieron a no amenarse y evitar el uso de la fuerza para resolver conflictos.

Las 4 peticiones de Miraflores a la ONU

Ante esto, la Misión hizo cuatro exigencias a Estados Unidos:

1) Exige el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News.

2) Reclama garantías claras y verificables del Gobierno de los Estados Unidos de América de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe.

3) Insta al Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal) a convocar a consultas urgentes para examinar esta serie de acciones hostiles y amenazas.

4) Y llama a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a respaldar el respeto al carácter desnuclearizado de América Latina y el Caribe y a defender la Proclama de la Celac de la región como una zona de paz.

En respuesta a estas acciones, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que como parte de los 15 mil militares que desplegarán en la frontera con Colombia, entre los estados Táchira y Zulia, también habrá buques en las aguas territoriales venezolanas en las próximas horas.