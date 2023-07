Cabello niega conocer a Luis Ratti y lo califica como un «problema de la oposición»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello negó que el politólogo Luis Ratti haya sido enviado por el chavismo para interponer un recurso contra las primarias de la oposición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Ratti no es chavista, Dios nos cuide. Eso es problema de la oposición, no tenemos nada que ver con eso. Ratti manifiesta su deseo de ser candidato, le están limpiando el camino en la oposición, le limpian su ruta, usando los mecanismos que negó como el TSJ, las instituciones (…) Ratti es problema de ellos, ni sé quién es, le paso por un lado. No nos lo lancen a nosotros», expresó.

Ratti, quien dice ser aspirante a la presidencia de la República acudió de nuevo (ya lo hizo en junio) este 10 de julio al TSJ para pedir que se impida la realización de las primarias. Alegó que «son un instrumento para llamar a la violencia», sin explicar a qué tipo de acciones se refería con ello.

Lo que dijo sobre el debate en la UCAB

En rueda de prensa, Cabello también se refirió al debate entre candidatos a las primarias en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) para asegurar que será una «matazón» porque en realidad no han llegado a un acuerdo político.

«Están convocando a un debate, algunos no van porque saben que lo que habrá es una matazón, se van a decir de todo, porque no hay un acuerdo político entre ellos al final. (Henrique) Capriles no va al debate porque no tiene nada que decirle al país y está inhabilitado por corrupto, es tan corrupto que ofreció cambiar Citgo si le levantan la inhabilitación», señaló.

No dejó de mencionar a la candidata a las primarias, María Corina Machado, para afirmar que está inhabilitada por solicitar sanciones contra el país e invasiones. También negó que que las inhabilitaciones políticas sean solicitadas o aplicadas por el gobernante Nicolás Maduro.

«María Corina nunca ha dejado el lenguaje violento, no le importa porque sus hijos no están aquí sino los de nosotros, invocó el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) No le importa el pueblo de Venezuela, atacan a los militares», dijo.

Voto exterior en primarias

Cabello desestimó el proceso de registro de electores en el exterior para participar en las primarias de la oposición, convocadas para el 22 de octubre. Aseguró que es una «estafa» y advirtió que no es garantía de que esas personas puedan votar en las presidenciales de 2024.

«Apenas sobrepasan las 200 mil personas, según números de ellos, no tenemos ni una sola razón para creer en los números de ellos. ¿Qué pasó con más de 8 millones que se fueron? ¿Por qué hay tal desconexión entre lo que pueda pasar en el país y lo que ocurre? ¿Será que están más disgustados con ellos que con el gobierno? Solo 200 mil personas ¡qué pena, qué tristeza!», expresó.

Aseguró que la migración venezolana no podrá votar en las presidenciales, no por culpa de Miraflores sino de la oposición por promover el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y con ello la falta de consulados en distintos países.

«Al no tener consulados, ¿cómo se activa un centro de votación? Eso es culpa de la oposición, del imperialismo, no de nosotros. Lo único que hemos pedido es respeto, si a usted le dicen regístrese aquí que va a votar le están mintiendo, lo están estafando nuevamente», advirtió.

Este 10 de julio, la Comisión Nacional de la Primaria informó que la cifra de registrados con éxito para participar en la contienda opositora del 22 de octubre llegó a 215.642 venezolanos, sin contar el medio día adicional de prórroga que se otorgó este lunes debido al alto tráfico de personas en el último día del registro que fue fijado para este 9 de julio. El número de migrantes venezolanos es calculado en 6,5 millones, sin embargo, solo 3.000.000 están inscritos en el Registro Electoral, requisito establecido para participar en las primarias.

«Ni por las buenas ni por las malas»

Cabello aseguró que el chavismo cree en la vía electoral por lo que el Psuv está desplegado por todo el país y se organiza de cara a las elecciones presidenciales que deben hacerse en 2024.

Mencionó que a la fecha llevan 82 actos de movilización en municipios de varias regiones y que la meta es llegar a cada una de las 1.136 parroquias al menos con un acto masivo para mover al chavismo. Pero advirtió que también se preparan para «defenderse» contra quien sea.

«Ni por las buenas ni por las malas. Si vamos a elecciones les vamos a ganar, si recurren a la violencia nos van a a encontrar, defendiendo a Nicolás (Maduro), a esta Constitución y a nuestro pueblo», recalcó.