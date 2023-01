Cabello pide mantener la unidad en el Psuv y buscar a los «descontentos»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió a la dirigencia y militancia de la tolda de gobierno, que donde la oposición y el gobierno de Estados Unidos los encuentre divididos «serán tragados».

El alto dirigente del chavismo pronunció un discurso en un acto de la juventud del partido, JPsuv, en el Cuartel 4F (llamado cuartel de la montaña, en la parroquia 23 de Enero), donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez. Una y otra vez insistió en que se debe mantener la unidad en las «filas revolucionarias» como única garantía para conservar el poder.

«Quien ande con indecisiones, acomodos, prácticas contrarrevolucionarias, ese pueblo que hoy lo aplaude mañana le da la espalada, no lo mira más. No se deje masajear el ego por la oposición ni el imperialismo, si se deja se jodió, tengan cuidado, porque ellos hacen eso. Si nos intentan sacar nos encontrarán unidos», expresó ante los jóvenes pesuvistas que se pronunciaron contra las sanciones internacionales.

Dijo sentir «tristeza» por quienes en el seno del chavismo creen en las «mentiras» que a diario promueven los adversarios y países como EEUU sobre Venezuela y advirtió que la «artillería mediática» no se detendrá.

«Si nos ven fraccionados, nos van a tragar. Las sardinas se agrupan todas cuando las ballenas o tiburones las atacan en el mar, no somos sardinas pero aprendamos de ellas, mantengamos la unión y no podrán con nosotros, bajo ninguna circunstancia», insistió.

Pide señalar errores

A la dirigencia del chavismo le recordó que quien tenga posición de liderazgo no puede pertenecer a ningún grupo ni fomentarlos dentro del partido rojo.

«La oposición está dividida, dispersa, sin liderazgo porque es su forma de actuar, al final son corruptos, ladrones, pillos, dependen de los gringos, pero de eso tenemos que aprender», advirtió.

Este lunes 30 de enero, el también diputado de 2020 también instó a la militancia a no «quedarse callada» y señalarle a quien en el Psuv esté cometiendo errores para que corrija.

«Podemos cometer errores, pero tiene que haber alguien que llame a quien los cometa, que le señale que no está cumpliendo con su responsabilidad, no deben quedarse callados y este con humildad aceptar que debe corregir, porque somos mejores que la derecha, que los que gobernaron en la cuarta República», dijo.

Cabello también planteó conformar brigadas de acción para ir en la búsqueda de los chavistas «descontentos», convencerlos y reinsertarlos, desde el diálogo.

«Es lógico que haya maestros y médicos opositores, no pareciera lógico que haya médicos integrales opositores, pero los hay y eso es falta de trabajo político, un buen revolucionario no afloja, el que se quiera ir (de la revolución), venga (a la tumba de Chávez) y dígale, aquí estoy, pregúntele al comandante qué hacer y él les dirá: no se rindan», agregó.