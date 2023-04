Con los presidentes de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez y de la Comisión de Política Interior, Diosdado Cabello, el Parlamento con mayoría del chavismo inició la consulta pública del Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, aprobada en primera discusión en la plenaria, el 31 de marzo.

Al Palacio Federal Legislativo asistieron, este 18 de abril, el consultor jurídico de la Vicepresidencia de la República, Larry Devoe y representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Inspectoría de Tribunales, entre otros organismos, además de voceros de comunas del país.

El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, explicó que serán instaladas mesas de trabajo dirigidas por diputados para recoger las propuestas de las instituciones convocadas. Cada mesa tratará un capítulo (cuatro en total) de la propuesta legal de 46 artículos que permite la rápida incautación, a solicitud del Ministerio Público, de activos que se determinen como provenientes del delito, principalmente corrupción y narcotráfico, sin esperar a que haya una sentencia firme en un juicio

El objetivo de la ley, reiteraron Rodríguez y Cabello, es resarcir el daño al patrimonio público, destinando tales bienes en beneficio de los venezolanos en áreas como servicios públicos y seguridad ciudadana. Pidieron que las propuestas sean enviadas a la AN lo más pronto posible para darle celeridad a la aprobación de la ley en segunda discusión. No hablaron de fecha estimada para ello.

Cabello: registrados más de 10.000 bienes

Cabello, quien se estrenó como nuevo presidente de la Comisión de Política Interior en sustitución de Pedro Carreño, resaltó que el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados (creado en 2013) tiene actualmente más de 10.000 bienes, producto de la corrupción, registrados y ubicados en el país.

Señaló que hasta ahora, dichos activos no se pueden tocar hasta que haya un juicio, algo que, subrayó, la ley pretende cambiar.

«Imagínense el costo para el Estado, no se pueden tocar hasta que el que robó salga en libertad y disfrute de la plata que robó, los meten presos 5 años, salen, se van a EEUU y Europa, se convierten en protegidos, a disfrutar del dinero que le robaron a los venezolanos. Hay que ponerle freno a eso, deben saber que se van a enfrentar a la ley, sus cómplices, testaferros, aquellos que tengan bienes. Si alguien sabe de alguna persona puede denunciarlo», advirtió Cabello.

Mencionó que el instrumento legal también permitirá incautar activos en el país de personas que se encuentran en el exterior y son prófugas de la justicia. Alegó que si los juicios se paralizan, no puede ocurrir con los bienes, que de acuerdo con la ley, describió, pueden ser usados para financiera el sistema de protección social, servicios públicos, recuperar infraestructura pública y apoyo a organismo de seguridad ciudadana.

«Si un ciudadano corrupto tiene una maquinaria no se puede tocar, pero si en la comunidad donde está estacionado necesitan atender una quebrada, en el marco de esta ley a solicitud del Ministerio Público, en un procedimiento rápido, puede darle uso a esos bienes. Esta ley también va acabar con eso de que a una persona se le decomisaban bienes y nadie sabe dónde están, se quedaron en el camino y los usan particulares, los bienes le pertenecen al pueblo», dijo.

Incautados 200 vehículos y 19 aviones

El también primer vicepresidente del partido de gobierno (Psuv) sostuvo que si bien el artículo 115 de la Constitución garantiza el derecho a la propiedad, este «no es absoluto» y que si dicha propiedad proviene del delito, entra en el espectro de la Ley de Extinción de Dominio.

«Nadie puede estar en contra de esta ley, no es una ley abusiva, ni hay que condicionarla según el investigado, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico no tienen color político y todas las instituciones deben estar incorporadas (…) Nadie puede decir que se le violaron sus derechos humanos porque se les incautó lo que se robó», recalcó.

Rodríguez apuntó que es una «contradicción» que en el 115 constitucional hable de sentencia firme para proceder a una expropiación «porque no se pueden proteger los bienes de un narcotraficante, de un corrupto».

«Hay que quitarles todo lo que se robaron y dárselos al pueblo de Venezuela, a través de la ley que no es un invento, hay un modelo de Ley de Extinción de Dominio de Naciones Unidas», subrayó.

Cabello habló además de 19 aeronaves se han incautado hasta ahora en el operativo contra la corrupción que involucra a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y que la ley permitirá que se usen con fines sociales, como el traslado de pacientes de una región a otra y no para «fiestas».

Mientras que Rodríguez se refirió a más de 200 vehículos último modelo también decomisados por los mismos casos y que pueden destinarse a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para el combate al delito.

Edificios de lujo en Las Mercedes

No faltó la alusión al levantamiento de edificios de lujo en Las Mercedes, municipio Baruta, a cargo de la Constructora HP, vinculada por la Fiscalía a la trama de corrupción en Pdvsa. Por el otorgamiento de permisos a esta constructora fueron detenidos el director adjunto de la Alcaldía de Baruta Juan Carlos Posner Pimentel y el director de Ingeniería Municipal, Harold Sosa.

Cabello, quien la semana pasada confirmó la detención de Sosa, se preguntó a quién consultaron y qué variables usaron para cambiar los permisos de construcción de edificios de seis pisos a altas torres.

Rodríguez agregó la advertencia: La «compra de un director de ingeniería municipal, el que compra alcaldes, concejales, eso no se puede quedar así».

«Va en serio el presidente Maduro contra la corrupción y no puede la AN sino acompañar este proceso porque vamos en serio también. La consigna es sea quien sea, caiga quien caiga, esté donde esté (…) Una revolución sin valores no lo es y esta se afinca en los valores de limpieza, de honestidad. No estamos aquí buscando riquezas», añadió el presidente del Legislativo.