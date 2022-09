Cabello asegura que gobierno debió escoger entre comprar medicinas y repuestos para el Metro  

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, llamó a brindar apoyo al plan de recuperación del Metro de Caracas, anunciado por el gobernante Nicolás Maduro el pasado 1 de septiembre.

Durante una alocución transmitida por VTV, Maduro responsabilizó a los opositores Henrique Capriles, Carlos Ocariz, Julio Borges y Roberto Patiño del partido político Primero Justicia, del deterioro del sistema subterráneo por pedir sanciones contra Venezuela, lo cual impidió comprar los repuestos necesarios.

En rueda de prensa, este lunes 5 de septiembre, Cabello aseguró que el principal medio de transporte capitalino llegó al actual nivel de deterioro porque el gobierno nacional debió «escoger» entre comprar medicinas y alimentos y repuestos para el subterráneo que a diario presenta múltiples fallas en todas sus líneas.

«Si tienes que comprar una rueda y alimentos, ¿Qué compras? Alimentos», sostuvo el también diputado de 2020.

Maduro anunció un plan de recuperación de estaciones y trenes que incluye reubicación de los vendedores ambulantes en el exterior, alrededor de las instalaciones.

Trenes sin tracción (accidentado) y en número insuficiente, explosiones, vagones sin aire acondicionado, estaciones sucias, escaleras mecánicas paralizadas, inseguridad y bajos salarios de los empleados, están entre principales problemas del Metro de Caracas desde hace algunos años.

Elecciones de Ubch

Cabello ofreció un balance de la renovación de 14.095 Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) del pasado sábado 3 de septiembre. Aseguró que se activaron 98% de las parroquias de todo el país.

«57% de los jefes de Ubch son caras nuevas y 43% fueron ratificados en sus funciones. Las mujeres volvieron a ganar, 62% son jefas de Ubch y 38% hombres», indicó.

Con la escogencia de los equipos de Ubch, integrados por diez personas con un jefe a la cabeza, el Psuv completa la elección de la estructura de base más cercana a las comunidades. La selección mediante votación directa, universal y secreta de más de 250 mil jefes de calle y más de 40 mil de comunidad se realizó el pasado 21 de agosto y 27 de agosto, respectivamente.

En los próximos días, de acuerdo con Cabello, se procederá a las votaciones por los equipos parroquiales, municipales y estadales, como parte de la preparación del Psuv para las elecciones presidenciales de 2024. Cabello resaltó que parte de las tareas futuras de la tolda es fortalecer la política de alianza con todos los sectores.

«No se van a medir, se van a matar»

Cabello sostuvo que la oposición no era capaz de organizar comicios como los del Psuv y menos, dijo, unas elecciones primarias para elegir al abanderado presidencial. De nuevo vaticinó que las internas opositoras no se llevarán a cabo.

«No habrá elecciones primarias, no se van a medir, se van a matar (…) Ellos no pueden hacer elecciones inclusivas, se van a terminar matando, no sé cuántos candidatos tendrán, pero si Estados Unidos les impone un candidato estarán tan divididos que no recogerá toda la fuerza de la oposición», subrayó.

De nuevo arremetió contra el presidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó, para señalarlo de «ladrón» y de representar «la nada». Sin embargo, el chavismo no es indiferente a las aspiraciones candidaturales para 2024, del reconocido por EEUU como presidente interino de Venezuela.

«No lo eligió nadie, es un ladrón que se ha robado la plata que le han entregado de ayuda humanitaria, se robaron Monómeros, Citgo, dejaron perder una demanda de ConocoPhillips y le echaron la culpa al gobierno», fustigó.