Cabello: Escotet No debería tener un banco en Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que Juan Carlos Escotet “no debería tener un banco en Venezuela”.

La advertencia la hizo durante la transmisión de su programa semana “Con el mazo dando” este miércoles 23 de septiembre.

Se refirió a la supuesta deuda que tiene el banquero venezolano con unos ahorristas del país en España, a quienes supuestamente no quiere pagarle sus ahorros por las sanciones de Estados Unidos.

“Me llega una denuncia de unos venezolanos, funcionarios en Abanca, un banco español propiedad de Juan Carlos Escotet, ese que se hizo millonario en Venezuela y se llevó los reales. Se niega a entregarles la plata, porque hay una sanción de Estados Unidos”, dijo Cabello quien es candidato por el voto lista nacional del Psuv a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Bajo este argumento el dirigente chavista aseguró que “Escotet no debería tener banco en Venezuela, porque Venezuela está sancionada por EEUU”.

Añadió sobre esto que “sería bueno sacar cuánto les deben y entonces quitarle una oficina, para pagarle a los trabajadores que él está robando. A los pillos hay que tratarlos así”, dijo sobre el dueño de Banesco, uno de los bancos privados más grandes de Venezuela.

Insistió en descalificar al banquero al que acusó de que “se volvieron recontra millonarios llevándose el dinero de aquí y han hecho negocios ilegales de todo tipo y ahora le van a robar el dinero a los venezolanos halla en España hay que aplicarles el ojo por ojo , lo que igual no es trampa o lo que es bueno para la pava es bueno para la pava” dijo.

Maduro es el único presidente

Cabello aprovechó, al inicio de su programa, para desestimar la participación del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, en el marco de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas.

El parlamentario, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, pidió a la ONU estudiar la activación del principio de responsabilidad para proteger en el país, a la luz del informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

En una intervención que Guaidó realizó ante representantes de varios países que forman parte de la ONU llamó a la comunidad internacional “que asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”.

Cabello no se refirió al mensaje del diputado, sino a recalcar que el único mandatario que reconoce la ONU en Venezuela es a Nicolás Maduro.

“Nuestro hermano presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, llevó un contundente mensaje a la ONU”, resaltó.

Contra el informe de la ONU

También reiteró sus críticas al informe de la Misión de la ONU al decir que costó 5 millones de dólares y rechazar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que registró.

“Se bajaron de la mula con 5 millones de dólares. ¿Quién lo hizo, sin venir a Venezuela? El defensor de los que acompañaron a Pinochet en el exterminio de buena parte de los chilenos”, recalcó.

Al leer un tuit donde se decía que aparecía su nombre en el documento se preguntó si era cierto.

“¿A mí me nombran en ese informe? Yo no lo he visto, no he perdido mi tiempo en eso. Dice y que yo daba instrucciones al Sebin para detener ilegalmente a civiles y militares. ¿Dice así? Lo que sí, casi que santifican a Cristopher Figuera”, señaló.

Foto: Con El Mazo Dando