Cabello duda de que EEUU concrete desembolso de $3.200 millones y de regreso a México

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, desestimó el anuncio de Estados Unidos sobre la autorización del desembolso de 3.200 millones para el fondo social aprobado en las negociaciones de México, en noviembre de 2022. También dudó del regreso a la mesa de conversaciones, por lo menos, «hasta no ver» el dinero.

«México está cuestionada, en noviembre se firmaron 3.200 millones y acordaron entregar, no para nosotros, sino para los venezolanos, pasaron seis meses para la autorización ¿Y cuánto para el desembolso? ¿Infinito?», se preguntó el también diputado nacional de 2020.

Cabello sostuvo que ni al gobierno estadounidense ni a la oposición les conviene que se ejecuten dichos fondos en Venezuela con obras y planes específicos, diseñados por la gestión de Nicolás Maduro en el área social, para que no pueda exhibir logros de cara a las próximas elecciones presidenciales y ponerle una «camisa de fuerza a la revolución».

«Esperan que regresemos a México. Ajá, EE. UU. dijo que sí, pero, ¿dónde está la plata? (…) Pueden firmar notariado, traerse al Papa o a cualquier personalidad internacional para ponerlos como testigos y no van a cumplir, cada vez que pueden mienten, engañan, manipulan», reiteró.

El pasado 18 de mayo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) informó que EE. UU. confirmó que los recursos destinados al fondo serían protegidos de los acreedores. De acuerdo con la agencia Bloomberg, el desembolso del dinero aún podría tardar algunos meses más.

La campaña de Henrique Capriles

Cabello volvió a señalar a la presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Dinorah Figuera y al candidato de Primero Justicia (PJ) a la primaria opositora, Henrique Capriles, de apropiarse de más de 346 millones de dólares de la empresa Citgo, por autorización de EE. UU. Repitió que serán usados para la campaña electoral del exgobernador de Miranda y que será «lo último que se van a poder robar».

El 17 de mayo, PJ emitió un comunicado en el que propuso que la situación de Citgo fuera tratada en la mesa de México para aprobar un acuerdo nacional de defensa del activo. También instó a Miraflores a volver a la mesa. La respuesta de Cabello fue asegurar que Capriles quería su habilitación para participar en las presidenciales de 2024 a cambio de la «devolución» de Citgo.

«Hoy PJ se da cuenta de la importancia de Citgo, haciendo cálculos políticos y nosotros luchamos desde hace años, pero hoy les conviene hablar de la defensa de Citgo, inmorales, porque buscan salir beneficiados con esa medida. Capriles está inhabilitado por 15 años por la Contraloría General de la República, no tenemos que ver con eso, pero ahora lo pusieron en la mesa como chantaje», dijo.

Advirtió de nuevo que el gobierno de Maduro y el Psuv quieren «elecciones libres de sanciones», la devolución de Citgo sin condiciones, a sí como del oro depositado en el Banco de Inglaterra, entre otros activos venezolanos congelados en el exterior debido a las sanciones internacionales contra la administración de Maduro.

«Nos convienen las primarias»

Las primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre se han vuelto un tema recurrente durante las apariciones públicas de Cabello. En la rueda de prensa del Psuv de este lunes 22 de mayo esto no fue la excepción.

Esta vez aseguró que al Psuv le conviene la celebración de la contienda opositora y que candidatos como María Corina Machado, de Vente Venezuela, y el comediante y empresario, Benjamín Rausseo no tienen oportunidad de ganar si se enfrentan con Maduro en 2024.

«Nos conviene que haya primarias, yo creo que no habrá, pero nos conviene porque eso va a contribuir con peleas internas entre ellos, porque el que llamó ladrón a otro durante la campaña no va a pretender que a ese que llamó ladrón vote por él en 2024. Esas primarias jamás van a contribuir con la unidad en la oposición, no tienen vida», recalcó.