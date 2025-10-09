El ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó la noche de este miércoles sobre la detención de una persona por haber escrito en redes sociales «bienvenidos los barcos gringos», en alusión a los buques desplegados por Estados Unidos en aguas del mar Caribe.

Según el funcionario, la persona, de quien no dio detalles, fue detenida en la isla Margarita.

«Hoy agarramos a uno en Margarita, (…) escribió ‘bienvenidos los barcos ‘gringos'», dijo el número dos del chavismo en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro aseguró que esta acción forma parte de una «versión nueva del Tun Tun navideño», en alusión a un operativo de detenciones denominado como tal por el sonido de golpes en una puerta.

Cabello expresó que quienes «están pidiendo invasión» son «unos miserables que no tienen patria», a la vez que reiteró que «no hay bombas solo matachavistas».

«Y si a usted no le cae una bomba de las que lancen los ‘gringos’ por equivocación, nosotros vamos por ustedes», advirtió.

Cuestionó a la CEV

Cabello cuestionó en su programa que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se pronunciara por la liberación de los presos políticos en el país con motivo de las canonizaciones, el próximo 19 de octubre, del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles.

El ministro acusó a la CEV de usar «una cosa que tiene que ver con la fe religiosa» y «el deseo de un pueblo desde hace años para buscar provecho político a su grupo».

«¿Por qué la Conferencia Episcopal, los zamuros estos, no dicen nada de los ataques de Estados Unidos a las lanchas de pescadores? ¿Del (fin del) TPS (en EE. UU.)?», expresó Cabello, quien también criticó que la institución, según dijo, tampoco se haya pronunciado sobre «las amenazas» y «las agresiones» contra el país.

Este martes, la CEV publicó un comunicado en el que señaló la canonización de ambos beatos como «una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas».