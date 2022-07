El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, pidió a la militancia chavista denunciar la corrupción «dónde sea». También instó a los funcionarios a los que no les guste la denuncia popular y no estén dispuestos a tomar correctivos, a renunciar a sus cargos.

En rueda de prensa este lunes 25 de julio, Cabello se refirió a quienes estarían amenazando en el seno de las comunidades con quitar la bolsa del Clap (alimentos subsidiados) o el gas doméstico en bombonas, en represalia por alguna protesta o reclamo de la gente.

«Amenazan a la gente con el gas, los amenazan con quitarle el Clap, eso está ocurriendo. Esta dirección está con las manos abiertas esperando a que denuncien si eso está sucediendo. Por eso la tarea es redoblar la lucha contra la corrupción, enfrentarla en cualquiera de sus formas», advirtió el también diputado de 2020.

Ratificarán denuncia contra alcalde de Guatire

El dirigente recordó que la denuncia de la gente fue la que alertó al gobierno de Nicolás Maduro y al Psuv sobre el desalojo forzoso de los habitantes de los terrenos de Villa Zamora 2021, en Guatire, estado Miranda, de lo cual se señaló al alcalde del municipio Zamora, Raziel Rodríguez, de Fuerza Vecinal.

Cabello y Maduro estuvieron el pasado jueves 21 de julio, en esa zona industrial de Guatire, en una jornada de atención integral a las familias que habían sido desalojadas. El Ejecutivo recuperó los terrenos para la siembra y se los «devolvió» a los afectados.

Sobre el caso del alcalde de Guatire, Cabello ordenó al presidente de la comisión especial que investigó el desalojo y la detención arbitraria de personas en Villa Zamora 2021 (12 de abril), diputado de 2020, Ricardo Molina a ratificar la denuncia contra la gestión de Rodríguez ante los organismos competentes.

«Ante la denuncia Maduro ordenó apoyar, hay compañeros revolucionarios que le tienen miedo a la denuncia del pueblo, que les digan que algo no está funcionando, si no les gusta váyase del cargo, el pueblo tiene derecho a denunciar lo que no le gusta, si no hubieran denunciado no hubiéramos apoyado, eso ocurre en muchas instancias», dijo.

Cabello reiteró que el Psuv irá «contra todo aquel» que usa un cargo de elección popular «para atropellar». Recalcó que si la gente no denuncia no es posible corregir.

Esperan justicia en caso Monómeros

Cabello se refirió de nuevo al caso de la empresa colombo venezolana Monómeros para expresar que espera que el nuevo gobierno de Gustavo Petro abra una investigación sobre hechos de corrupción, denunciados por la misma oposición venezolana y se «haga justicia».

«El nuevo gobierno de Colombia ha dicho la importancia que le da a Monómeros, no solo se robaron lo que allí se producía sino que ahora no producen nada, los ingresos desaparecieron, ese es el pago de gobierno de Narnia (Gobierno interino) hacia el apoyo que se le dio desde Colombia y EE. UU., es el pago por favores recibidos», dijo.

Aseguró que la mala gestión de Monómeros es un ejemplo de cómo la oposición al gobierno de Maduro gobernaría Venezuela y recordó que la empresa de fertilizantes con sede en Barranquilla no es propiedad de Miraflores sino de todos los venezolanos.

«Es un ejercicio de pesadilla imaginarlos gobernando este país, por eso todo lo que hacemos es para que no vuelvan a gobernar este país más nunca, son unos ladrones, pillos, se acusan entre ellos y todos tienen razón», agregó.

Cabello informó además que este 28 de julio habrá actividades en todo el país con motivo de natalicio del fallecido presidente Hugo Chávez. También aseguró que ya hay fecha de renovación de las estructuras de base del Psuv, la cual será anunciada en rueda de prensa esta semana.