En su emblemático programa «Con el Mazo Dando», transmitido este miércoles por Venezolana de Televisión, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Puv) y ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que el excomisario Iván Simonovis, a quien tildó de «prófugo de la justicia», está detrás de un supuesto complot para desestabilizar el país.

Cabello indicó que el exfuncionario policial lidera un plan para infiltrar grupos armados y generar actos de violencia en los actos que se realizarán en Venezuela por la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, un evento que el ministro describió como «profundamente significativo para la espiritualidad del pueblo venezolano».

Cabello dedicó un segmento extenso de la emisión –que duró más de tres horas– a desmenuzar lo que calificó como «estrategias de desestabilización encubierta» impulsadas desde el exilio.

«Simonovis, ese traidor que se escapó de la cárcel como rata, está tratando de infiltrar terroristas en Venezuela para armar un show sangriento justo cuando el mundo entero celebra la santidad de nuestro José Gregorio», espetó el conductor, mientras proyectaba en pantalla imágenes del disidente y recortes de prensa sobre sus declaraciones recientes contra el gobierno.

Según Cabello, estas acciones no son espontáneas, sino «independientes para ganar puntos con los gringos», en alusión a supuestos lazos de Simonovis con agencias de inteligencia estadounidenses.