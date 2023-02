Cabello: El 4F nos alzamos contra imperialismo norteamericano que gobernaba Venezuela

Acompañado por un grupo de militares participantes en el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992, Diosdado Cabello acudió este sábado en horas de la mañana, al llamado Cuartel de la Montaña para rendir homenaje a la memoria del líder de aquella insurrección, Hugo Chávez.

Ataviado con el uniforme verde oliva y boina roja, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) hizo un llamado para que la «memoria histórica» del 4F no desaparezca o solo se recuerden algunas cosas y siempre se transmita a las nuevas generaciones de civiles y militares.

Frente a la tumba donde reposan los restos del expresidente Chávez, el también diputado de 2020 aprovechó la ocasión para exaltar el «sentimiento» antigobierno de los Estados Unidos, por lo que subrayó que el alzamiento de hace 31 años, no fue solo contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

«Hay una diferencia histórica que hay que resaltar, nosotros nos alzamos, algunos sin saberlo, contra el imperialismo norteamericano que gobernaba este país, había sido entregado al Fondo Monetario Internacional, empeñado a las trasnacionales extranjeras, las grandes potencias, nos habían puesto en situación de precariedad, no les importaba nada de nuestro pueblo», expresó.

Fanb «chavista y antiimperialista»

Cabello participó en el intento de golpe de estado con el grado de teniente del Ejército, en diciembre de 2013 fue ascendido por Nicolás Maduro a capitán.

«Le decimos al imperialismo que aquí no es, que aquí no son bienvenidos, que este país decidió ser libre y a toda costa seremos libres, a los vendepatria, que lo sepan, ellos nos verán con estos años encima pero ese no es el problema, es la convicción, el problema para el imperialismo y sus lacayos es este pueblo, es nuestra Fanb que ha resistido a todos los ataques», prosiguió Cabello en el acto transmitido por VTV.

Recordó que sería muy fácil para Maduro negociar y «arrastrarse» ante el gobierno estadounidense, pero en lugar de eso, aseguró, decidió permanecer de pie y seguir luchando en defensa de la soberanía nacional. «Hay que ponerse en los zapatos del presidente», acotó.

Ante los presentes, relató algunos episodios del alzamiento militar y reconoció que las posibilidades de éxito para entonces «eran nulas», pese a ello, resaltó, no retrocedieron.

«Éramos pocos y ahora somos muchos, ¡somos que jode! y nuestra Fanb es profundamente antiimperialista, socialista, chavista, Chávez se nos metió en el corazón», dijo.

Previo a las palabras de Cabello intervino, la coronela del Ejército, Marisol Terán, también protagonista de la intentona. Exaltó que al conocer las razones del alzamiento no dudó en unirse. También pidió «instruir, ideologizar y formar» a las nuevas generaciones sobre la «esencia» del 4F.

Para este sábado está convocada una marcha desde la avenida Nueva Granada y Plaza Venezuela hacia el Patio de las Academias en Fuerte Tiuna, en conmemoración del 4F. Está previsto que Maduro dé un discurso a la llegada de las movilizaciones.