«Bienvenidos a la política»: el regreso del chavismo al Parlamento

«Bienvenidos a la política«. Con esa frase el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, recibió a la bancada chavista en su retorno a la Asamblea Nacional. Así saludó a los mismos constituyentes que aprobaron su detención, hace casi cinco meses.

«Al entrar a este espacio del debate político, son bienvenidos al trabajo que nos permita resolver la tragedia del pueblo venezolano, bienvenidos al debate, bienvenidos al ejercicio constitucional», continuó Zambrano, en la sesión ordinaria del Parlamento, este martes, 24 de septiembre.

Fue la primera sesión en la que participó el diputado de Acción Democrática, tras pasar más de 130 días detenido, y ser excarcelado el martes 17 de septiembre, luego de ser vinculado con el alzamiento militar del 30 de abril. Zambrano reiteró que nunca debió estar preso.

«El Estado me debe cinco meses de libertad», dijo, desde la tribuna de oradores del hemiciclo de sesiones, a quien la Constituyente le levantó al inmunidad parlamentaria el pasado 7 de mayo, junto a otros seis diputados.

«La política tiene en su médula la posibilidad de elaborar las páginas para los acuerdos, para la recomposición política del país. ¿Por qué están aquí? porque es necesario para evitarle una tragedia al pueblo venezolano», agregó Zambrano, mientras se dirigía a las curules del chavismo.

A diferencia del sabotaje con gritos por parte de los simpatizantes chavistas, que sufrieron los otros parlamentarios opositores, la intervención de Zambrano transcurrió en silencio y atención. El parlamentario retó a la bancada chavista a medirse en elecciones presidenciales.

«Nosotros apostamos a la fuerza de la palabra. Vamos a ejercer la mayoría, que es a través de la consulta del soberano, al que ustedes olvidaron. Dicen ustedes que tienen 13 millones de firmas, suponemos que son 13 millones de votos, ¿Por qué no los contamos?», expresó Zambrano.

Este martes el chavismo regresó al debate en el Parlamento, acompañado del grito al unísono de sus simpatizantes: Leales siempre, traidores nunca . Después de una semana de especulaciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) regresó al Poder Legislativo, que abandonó en 2017, con el objetivo de «rescatar a la Asamblea en desacato».

Su reincorporación es el primero de los acuerdos que cumplen, después de instalar una mesa de diálogo con cinco partidos de la minoría opositora. En cuanto a otros de los puntos, la liberación de presos políticos, solo Zambrano ha sido excarcelado, a una semana de haber comenzado este proceso.

El chavsimo llegó a las 10:00 am y amenazó con retirarse de no cumplirse con el cuórum reglamentario. Sin embargo, la sesión inició a las 10:30 am, después de contar con la participación necesaria de parlamentarios. Según información del Parlamento, de la bancada del Psuv solo asistieron 38 diputados, de los 138 legisladores que estuvieron en la sesión.

El nuevo bloque chavista está dirigido por el constituyente Francisco Torrealba, a quien el Parlamento le impidió ejercer el derecho de palabra, por haber perdido su investidura parlamentaria al ejercer el cargo público de ministro para Proceso Social del Trabajo, en 2017, según el artículo 191 de la Constitución.

Los otros diputados que conforman la dirección de la bancada chavista son Pedro Carreño y Tania Díaz, quienes, a pesar de tener el cargo de constituyentes, pudieron regresar porque el Parlamento no reconoce a este órgano chavista.

Otros diputados chavistas que asistieron a la sesión fueron Haiman El Troudi, Hugbel Roa -actual ministro de Educación Superior-, Darío Vivas y Saúl Ortega, estos dos últimos quienes también ocupan un puesto en la Constituyente.

No obstante, Carreño aseguró que es la Sala Constitucional del TSJ la que debe decidir si los parlamentarios chavistas que ejercieron cargos públicos o son constituyentes en la actualidad, perdieron su condición de diputados.

Por parte del chavismo, ocho de sus parlamentarios se sumaron a intervenir en los tres puntos de debate de este martes:

1-Acuerdo en rechazo al sufrimiento de los jubilados y pensionados; 2– Acuerdo para la vigencia y permanencia del Parlamento con inmunidad parlamentaria; y 3– Acuerdo por el día internacional de la paz y en defensa de los Derechos Humanos, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Díaz intentó, antes de aprobar el orden del día, agregar al debate que se abra una investigación hacia el jefe del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó, por una supuesta relación con la banda colombiana Los Rastrojos. Pero la propuesta fue negada.

Sin embargo, el bloque chavista tuvo una posición durante el debate: exigir que se retiren las sanciones económicas sobre la administración de Nicolás Maduro y responsabilizar a estas medidas de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.

«Ustedes de la derecha han ido a otros países a pedir sanciones, he ahí el deterioro de las condiciones. Nosotros deberíamos estar discutiendo el cese del bloqueo económico Esa es la propuesta del bloque de la Patria, no discutir cosas inútiles», expresó el parlamentario Loengri Matheus, durante el primer punto.

Guaidó: La solución es elecciones

Entre vítores y aplausos de la bancada opositora fue recibido el presidente encargado en su ingreso al hemiciclo de sesiones. En su participación en el segundo punto del orden del día, Juan Guaidó reafirmó su postura de crear un Consejo de Gobierno para una transición política.

«Aquí está la propuesta para la solución al país, para eso está el voto, que decida el pueblo. El que no cuenta con votos que recurran a una artimaña», dijo.

También contestó a la propuesta del chavismo de solicitar el retiro de la sanciones económicas y recordó que ese punto estaba en los preacuerdos de la negociación en Barbados, luego de que se cumpliera con la transición política.

«Esta propuesta que ustedes traen es la misma que llevaron a la mesa de negociación en Barbados y ¿quién se paró corriendo de esa mesa?», le preguntó a los legisladores del chavismo.

Mientras, el diputado Carlos Berrizbeitia, secretario general del partido Proyecto Venezuela, afirmó que el regreso de los parlamentarios chavistas se interpreta como un fracaso de la ANC.

«¿Saben por qué están sentados ahí? Porque no pudieron acabar con esta institución. La única democrática del país. No sé qué van a hacer con el parapeto de al lado», expresó Berrizbeitia en su intervención.