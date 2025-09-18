AN inicia segundo período de sesiones con llamados a la unidad nacional frente al despliegue militar de EEUU

La Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo inició el segundo periodo de sesiones ordinarias 2025, el último del actual Parlamento elegido en los cuestionados comicios de 2020.

La plenaria retomó actividades este jueves 18 de septiembre con la aprobación de dos acuerdos y una ley. En el acuerdo “en respaldo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz” este 16 de septiembre, la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), con el apoyo de la Alianza Democrática, hizo llamados a la unidad nacional para la defensa del territorio frente a las “amenazas” de Estados Unidos (despliegue militar en el Caribe) y a la preservación de la paz.

El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, instó a los legisladores a promover la defensa del país en sus regiones, con el mismo “entusiasmo” con el que se llamó a la defensa de la Guayana Esequiba en el referendo consultivo de 2023.

Destacó que la instalación del mencionado Consejo, en la que participó el líder chavista, Nicolás Maduro, fue una iniciativa del Poder Legislativo donde se reunieron «todos los sectores» de la sociedad, como empresarios, académicos y organizaciones políticas.

“Amenazas con cañones y misiles”

“Se amenaza nuestra soberanía. Se amenaza con cañones, misiles, con embarcaciones nucleares, la paz de nuestra patria. No se trata de un partido político o de otro, no se trata de ser chavista, es la patria que está por encima de todo. Este Consejo Nacional tiene como objetivo central unir a todos en función de preservar la paz, es un gran consenso nacional. El 95% de nuestro pueblo repudia las amenazas y agresiones imperiales, la paz es uno de los consensos más amplios” sostuvo Infante.

Llamó a la construcción de “una gran fuerza diplomática” para preservar la paz y rechazar “las pretensiones guerreristas que desde el imperio se intenta imponer en el Caribe y Venezuela”. Recordó además que todos los venezolanos, según el artículo 130 de la Constitución, tienen el deber de honrar y defender el país.

El acuerdo aprobado incluye la instalación de los “capítulos regionales” del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

La Alianza Democrática, en voz del diputado Luis Eduardo Martínez (AD judicializada), secundó el llamado a la “unidad nacional en defensa de Venezuela” y apoyó la conformación del Consejo para promover “la verdad” del país.

Asimismo expresó su temor por las consecuencias que podría traer una guerra en el continente generada por Estados Unidos y sus “dudas” sobre que las tres lanchas destruidas en el Caribe, como asegura el presidente Donald Trump, transportaran drogas.

“Ahora no somos amarillos o naranjas, blanco o negro, somos amarillo, azul y rojo”, proclamó.

Reclamo a Guyana y Canadá

La plenaria rechazó además, mediante otro acuerdo, el reciente ataque de Israel contra Hamás en Doha, Qatar. Otro punto de la corta agenda de este jueves, fue la aprobación de la Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y la Federación de Rusia. Al respecto, el diputado (Psuv), Roy Daza, quien presentó la ley, resaltó que se sella entre ambos países una cooperación a largo plazo, más allá de una determinada coyuntura.

En un punto de información previo, el diputado Jose Gregorio Correa (AD judicializada) solicito a la directiva de la AN que se le exigieran explicaciones a los gobiernos de Guyana y Canadá, a través de la Cancillería, sobre la autorización para la explotación minera a las compañías canadienses, G Mining Ventures (GMIN) y G2 Goldfields, por parte de la administración de Irfaan Ali en el territorio Esequibo.

“Se cometen dos delitos. Guyana entrega un territorio que no es suyo y Canadá entra a operar en un territorio que sabe que no es de Guyana. El territorio Esequibo es de nosotros desde que se creó la Capitanía General de Venezuela en 1777”, expresó.

“Se acabaron las vacaciones”

El primer periodo de sesiones estuvo marcado por una desaceleración del trabajo parlamentario frente a la convocatoria de elecciones regionales y parlamentarias el 25 de mayo y las municipales del 27 de julio. La intención de reformar la Constitución, ya adelantada por Maduro, también sirvió de freno a las iniciativas legislativas, ya que sólo se sancionó la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital, el 18 de marzo, de acuerdo con diputados y analistas.

Al finalizar el primer periodo de sesiones ordinarias el pasado 15 de agosto, la directiva convocó a la instalación de la Comisión Delegada integrada por los presidentes de las comisiones permanentes, pero no se concretó. También hubo una fallida convocatoria a una sesión extraordinaria hace una semana.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, advirtió a los diputados que “se acabaron las vacaciones” y que la próxima convocatoria a plenaria sería el martes 23 de septiembre.