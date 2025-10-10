Nicolás Maduro anunció la activación este viernes del plan denominado «Independencia 200″‘ en los estados Aragua, Falcón y Zulia, que se suman a Vargas y Carabobo, con el fin, según el mandatario, de «garantizar la capacidad de defensa integral del territorio», ante el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe.

El jefe de Estado anunció la activación, a partir de las 5.00 am hora local, de la Milicia Bolivariana y de «todas las fuerzas sociales» de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Aragua, Falcón y Zulia para que, dijo, «cumplan el desarrollo, despliegue y evaluación» de 27 «acciones fundamentales para garantizar la capacidad de defensa».

El gobernante, que no explicó en qué consisten estas acciones, agregó a través de su canal en Telegram que Venezuela «está ganando la paz».

Poco antes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, encabezó la puesta en marcha del plan en Aragua, donde explicó que la movilización incluye «tomar control» de espacios clave, como hospitales, gasolineras e instalaciones eléctricas, para «la protección del pueblo».

«Nos preparamos para la defensa, nos preparamos para el contraataque, pero el país tiene que seguir funcionando. Todo tiene que seguir funcionando. Hoy hay clase, hoy es viernes, hoy hay clase, sin ningún tipo de problema, pero nosotros estamos movilizados», expresó.

Estos ejercicios, prosiguió, forman parte de la «resistencia activa y prolongada» y la «ofensiva permanente».

«Que el mundo lo sepa, porque algunos creen que esta agresión es solo contra Venezuela. No, no es solo contra Venezuela. Lo que pasa es que, (…) como aquí nosotros hemos demostrado que hemos tenido la fortaleza para resistir todos los ataques, por eso se ensañan contra Venezuela, pero luego irían por los que hoy se quedan callados cuando Venezuela es agredida», agregó.

Por su parte, el mayor general Jesús Villamizar, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central -que abarca las ZODI de Aragua y Carabobo, entre otros estados-, dijo que quien «se llame patriota, está obligado a defender estos espacios que le costaron sangre, sudor, lágrimas y pólvora» a los libertadores.

El pasado miércoles, las autoridades activaron en Carabobo y La Guaira, también estados costeros, del plan ‘Independencia 200’, anunciado en septiembre pasado.

El titular de Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que el país realiza ejercicios sobre la hipótesis de una «agresión militar» de EE.UU.