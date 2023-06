AN de 2020 investigará «consecuencias» de sanciones de Trump y a oposición por apoyar

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó un acuerdo para rechazar las palabras del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, según las cuales Venezuela estaba a punto del «colapso» cuando culminó su mandato y que pudieron haberse quedado con el petróleo venezolano.

El título del acuerdo tildó de «imprudentes y nefastas» las declaraciones del fin de semana de Trump. En el texto se exige a EEUU «cesar» en su «política de hostigamiento» contra Venezuela y se ordena la creación de una comisión especial para investigar «consecuencias» de las acciones del exmandatario de EEUU a través de las sanciones y quienes las apoyaron en el país, en alusión a la oposición venezolana.

«La AN debe investigar las consecuencias de las acciones de Trump y quiénes recibieron y ejecutaron las órdenes (…) No es cosa que Trump chasqueaba los dedos y se le cumplían las cosas, aquí había gente que acató órdenes, ejecutores de acciones de lesa humanidad contra un pueblo pacífico, porque no fue que se metió con nosotros, cobardemente se metió con los niños de Venezuela, con los abuelos, obreros», fustigó el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez.

Exigen a CPI citar a Trump

Durante el debate de la sesión ordinaria de este martes 13 de junio, Rodríguez también la enfiló contra los organismos internacionales de derechos humanos, especialmente la Corte Penal Internacional (CPI), a la que instó a citar a Trump en calidad de imputado porque a su juicio, cometió crímenes de lesa humanidad al impedir el acceso a la salud y a la alimentación de niños y adultos en Venezuela a través de las sanciones internacionales.

«La declaración de Trump es una confesión voluntaria y es prueba suficiente de un delito, no hay presunción de inocencia, prueba de crimen de lesa humanidad, por llevar a Venezuela al borde del colapso, asesinó a niños y adultos (…) Si fuera cierto que esas cortes fueran de verdad, si ese fiscal (de la CPI) fuera de verdad y tenemos dudas al respecto, lo primero que debería hacer es citar como imputado a Trump por confesar miles de homicidios», exclamó.

Vale acotar que el fiscal de la CPI, Karim Khan visitó de nuevo Venezuela el 8 de junio, cuando se reunió con los representantes de los Poderes Públicos, incluido el gobernante Nicolás Maduro, con la finalidad de establecer líneas de trabajo para la aplicación de justicia en el país. En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante 2017.

«Castigo por traición a la patria» para candidatos a primarias

En el Palacio Legislativo, diputados como el primer vicepresidente de la AN de 2020, Pedro Infante, Pedro Carreño y Luis Parra de la Alianza Democrática, también pidieron que se determinaran responsabilidades de opositores que respaldaron la gestión de Trump y su política de sanciones contra el gobierno de Maduro.

Infante nombró directamente a los candidatos a las elecciones primarias opositoras, Henrique Capriles Radonski, María Corina Machado, Freddy Superlano y Carlos Prosperi para mostrar recortes de prensa con declaraciones en apoyo a Trump, en reconocimiento al gobierno interino, ya extinto, de Juan Guaidó y en respaldo a un «cese de la usurpación» en Venezuela «por la fuerza».

«Todos estos precandidatos tienen que explicarle al país que Trump fue el jefe de la oposición venezolana, les dio líneas y la asumieron. La oposición tiene que darle la cara al país, tiene que asumir su responsabilidad. La oposición venezolana es cómplice de traición a la patria» fustigó Infante.

Llamó a revisar los artículos 128, 129 y 132 del Código Penal que contienen castigos contra el delito de traición a la patria. Los mencionados artículos establecen pena de prisión de 8 a 30 años para quienes atenten «contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República»; quien solicite o gestione la intervención de un Gobierno extranjero para derrocar el gobierno venezolano; quienes conspiren contra las instituciones republicanas y «para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación».

«Esta señora es precandidata y pidió intervención contra Venezuela ¿Quién le va a contar los votos? El Consejo Nacional Electoral, no la Comisión Electoral de la UCV (…) ¿Eres precandidata pero también alentaste a que asesinaran a venezolanos y venezolanas?», secundó Jorge Rodríguez.

Rodríguez igualmente advirtió que no aceptará a precandidatos que solicitaron la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela.

«Alegan amnesia los precandidatos a las primarias que apoyaron a Trump. Los precandidatos no tienen un tumor cerebral para alegar amnesia lacunar (imposibilidad para recordar un determinado período)», dijo.

Alianza Democrática respalda

La Alianza Democrática en las voces de Luis Parra y Bernabé Gutiérrez respaldaron el acuerdo, aunque Parra, sancionado por EEUU por encabezar una AN «paralela» en 2019, recordó que las únicas causantes de la crisis venezolana no son las sanciones pero sí la agravaron.

«Esa oposición que pidió sanciones anda libre, caminando y sin rendir cuentas. Hay que responsabilizar directamente a quienes actuaron de esa manera (…) Derrocar un gobierno a costa del sufrimiento de la gente es inaceptable», dijo en alusión a la oposición que encabezó Guaidó como presidente de la AN de 2015 y del gobierno interino.