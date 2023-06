Cabello a Plataforma Unitaria: «No puede marcar distancia de Trump, inmoral»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dedicó la rueda de prensa de este 12 de junio a rechazar las palabras del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, según las cuales el país estaba a punto del «colapso» cuando culminó su mandato y que pudieron haberse quedado con el petróleo venezolano.

«La declaración de Trump deja al desnudo a la oposición venezolana, sin ninguna defensa. Dijo que cuando se fue, Venezuela estaba en el colapso y ellos listos para apoderarse del petróleo; robárselo, no solo el petróleo, sino todos los recursos del país. Admite cuáles eran las intenciones contra Venezuela y uno se pregunta. ¿No era por el tema de derechos humanos, la democracia, la dictadura? Ninguna de esas cosas eran importantes, lo único importante era el petróleo», expresó.

Tras la reunión de la Dirección Nacional del partido, Cabello también instó al actual mandatario estadounidense, Joe Biden, a desmarcarse de las palabras de Trump, porque «gracias a él», al expresidente Barack Obama y a las sanciones, Venezuela padece un «bloqueo económico».

También desestimó la distancia de las declaraciones de Trump, aspirante de nuevo a la presidencia, que tomó la Plataforma Unitaria Democrática opositora este 11 de junio.

«La Plataforma Unitaria, ¿va a marcar distancia ahora? Inmoral. Si tú pediste las sanciones para el colapso, si has aplaudido, has pedido el bloqueo, pidieron la aplicación del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), la invasión a su propia patria, no tienen moral para ir a las regiones, a pedir el voto del pueblo», condenó.

La Plataforma coordinada por el dirigente político Omar Barboza emitió un comunicado para tildar de «inaceptables» las palabras de Trump, por ser contrarias al principio de soberanía que debe regir las relaciones internacionales, y le respondió «que el petróleo es de los venezolanos».

¿Qué le advirtió a precandidatos a primarias?

Cabello comparó las palabras de Trump con discurso de los candidatos a las elecciones primarias opositoras para asegurar que tienen el mismo contenido: destacar el colapso del país para justificar una supuesta intervención extranjera. Mencionó a María Corina Machado, Carlos Prosperi y César Pérez Vivas, entre otros. No faltó la advertencia:

«Qué le van a responder a alguien de la comunidad a donde vayan si se le acerca y le dice: ¿Qué haces tu aquí? Que pediste sanciones contra la patria ¿Dónde están tus hijos? Dirán que están siendo agredidos por el pueblo que los increpa, no aguantarán la mirada del pueblo», dijo.

Subrayó que «toda la oposición venezolana apoyó las medidas de Trump contra Venezuela durante su mandato y las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que llamó a que haya «justicia».

«No traten de burlarse del pueblo. No tienen vergüenza, moral, no quieren esta patria, son una quinta columna, indigna que se hagan llamar venezolanos», agregó.