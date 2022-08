AN de 2020 autoriza designación de Félix Plasencia como embajador de Venezuela en Colombia  

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 convocó a su segunda sesión extraordinaria este 18 de agosto, solo para autorizar el nombramiento del excanciller Félix Plasencia como nuevo embajador de Venezuela en Colombia, por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Desde el presidente del Parlamento con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez, hasta el presidente de la Comisión de Política Exterior, Timoteo Zambrano, celebraron el «momento histórico» que sella el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de tres años de ruptura ordenada por Maduro, a raíz del intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela desde el vecino país en febrero de 2019. Miraflores denunció el hecho como un «intento de invasión».

«Momento histórico»

«Es un momento histórico, se reanudan el camino de la paz, de la concordia, del encuentro y del acuerdo que jamás debió ser torcido. La mejor de la suerte al embajador que tiene toda la capacidad de escucha, de trabajo y toda la experiencia para reanudar el proceso de reconstrucción que han iniciado los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro», expresó Rodríguez.

Destacó que el reinicio de relaciones binacionales se inicia «a velocidad vertiginosa» y que es un momento de júbilo para los pueblos de la frontera colombo venezolana, incluyendo a los indígenas, de quienes aseguró, han sido «maltratados por el aislamiento, el odio y la violencia». También resaltó, celebran los empresarios de ambos territorios.

Vale recordar que desde 2017, antes de la ruptura de relaciones y bajo los gobiernos de Maduro y Juan Manuel Santos, no había embajadores ni en Bogotá ni en Caracas. Ese año en el que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió sentencias que despojaban de sus competencias a la AN de 2015 y que originaron masivas manifestaciones ciudadanas contra la gestión de Maduro, el embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano fue llamado a «consulta» y no regresó.

El diputado (Psuv) Roy Daza fue el encargado de presentar las credenciales de Plasencia ante la cámara, aunque se dedicó más a aplaudir el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Al término de su discurso pidió que con «todo fervor» y de manera unánime se aprobara el nombramiento del también exministro de Comercio Exterior.

«Se termina el aislamiento»

Por la «oposición moderada» representada en la bancada de la Alianza Democrática, intervino Zambrano. Advirtió que con el rescate de los canales diplomáticos se pondrá en marcha una agenda conjunta «compleja» que, aseguró, llevará «muchas horas de trabajo» y que beneficiará a los ciudadanos y al comercio binacional.

«Es la noticia más importante para la gente, tiene una significación muy clara para el mundo, para los que nos quisieron aislar. Con este acto le decimos al mundo que eso no es posible, que hoy arranca la apertura, que hoy termina el aislamiento del país, de esta Venezuela herida pero digna frente al mundo», exclamó el dirigente de Cambiemos, en medio de los aplausos de los parlamentarios del chavismo.

Asimismo abogó por un buen trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas de ambos países para garantizar la seguridad y por relaciones comerciales «equilibradas».

«Es un momento complejo en la región, una geopolítica que se mueve a punta de los teatros de operaciones de guerra, poca diplomacia, se está imponiendo en el mundo el lenguaje de la guerra y fíjense que Colombia y Venezuela hoy apuestan a la diplomacia, a establecer unos lazos que nunca debieron ser rotos», dijo.

El 1 de agosto se conoció que el exsenador colombiano, Armando Benedetti fue designado por Petro como nuevo embajador de Colombia en Venezuela.